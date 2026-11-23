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Na jugoistoku Abhazije, u sklopu grada Tkvarčalija, nalazi se Akarmara, nekada prosperitetno rudarsko naselje, a danas jedna od najupečatljivijih napuštenih lokacija na prostoru bivšeg SSSR.

Danas, svojevrsni “grad duhova” privlači turiste i urbane istraživače, ali je nastao iz sasvim drugačijih razloga.

Foto: YouTube/Printscreen

Važan deo rudarske industrije

Istorija Akarmara počinje 1938. godine, kada je osnovano rudarsko naselje, prvenstveno zbog eksploatacije uglja potrebnog sovjetskoj industriji.

Značaj ovog područja dodatno je porastao tokom Drugog svetskog rata, kada je snabdevanje ugljem postalo još važnije za SSSR, a pošto je Donbas pao pod nemačku okupaciju.

Godine 1942, Tkvarčali je dobio status grada, a u njegov sastav ušla su okolna rudarska naselja, među kojima i Akarmara. Posle završetka rata, u izgradnji naselja su učestvovali i nemački ratni zarobljenici.

Pogledajte u galeriji kako danas izgleda rudarsko naselje Akarmara:

1/12 Vidi galeriju Akarmara Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Klikom na link saznajte koje mesto je bila omiljena destinacija svetskih zvezda, a danas u njemu niko ne živi.

Vremenom su podignute brojne građevine koje su Akarmari dale izgled razvijenog rudarskog mesta. Tu su se nalazile stambene zgrade, bolnice, škola, bioskop, restoran i hotel.

Naselje je pre raspada Sovjetskog Saveza bilo gusto naseljeno i predstavljalo je važan deo lokalne rudarske industrije.

Rat, opsada i nesigurnost

Početkom 1990-ih, raspad SSSR i politički sukobi na Kavkazu doneli su velike promene. Rat u Abhaziji počeo je 14. avgusta 1992. godine.

Grad Tkvarčali je bio pod opsadom 413 dana. Dugotrajna blokada i prekid rada rudnika uglja - koji je predstavljao osnovu lokalne privrede, teško su pogodili život u ovom području.

Tako su stanovnici Akarmara počeli da napuštaju svoje domove, a naselje je ostajalo bez ljudi i sadržaja koji su ga nekada činili živim mestom.

Foto: Peter Hermes Furian / Alamy / Profimedia

Većina zgrada vremenom je napuštena, dok je u Akarmari ostalo da živi samo nekoliko porodica.

Kako su godine prolazile, nekadašnje rudarsko naselje sve više je menjalo izgled. Bez redovnog održavanja, građevine su počele da propadaju, a rastinje je postepeno zauzimalo dvorišta, ulice i napuštene objekte.

Spoj napuštene arhitekture i prirode

Drveće i bujna vegetacija danas okružuju stambene blokove i stare javne zgrade, stvarajući neobičan prizor zbog kojeg se Akarmara često naziva i “gradom stalkera“.

Upravo taj spoj napuštene arhitekture i prirode koja je polako preuzima postao je jedan od razloga zbog kojih je mesto privuklo pažnju posetilaca.

Ipak, Akarmara nije potpuno bez stanovnika. Nekoliko porodica i dalje živi u ovom području, dok turisti dolaze da istraže napuštene ulice i vide ostatke nekadašnjeg rudarskog života.

Dodatnu zanimljivost predstavljaju i poznati vodopadi u okolini, koji privlače posetioce željne prirodnih lepota.

(Kurir.rs/ Telegraf)

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