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Nikola Tesla i Mihajlo Pupin, dvojica velikih srpskih naučnika nisu razgovarali gotovo dve decenije zbog nesuglasica koje su obeležile njihov odnos. Ipak, uprkos dugogodišnjoj svađi, Tesla je pred kraj Pupinovog života pružio ruku pomirenja, a nakon njegove smrti došao je i na sahranu. Zanimljivo je da se danas njih dvojica nalaze naslikani jedan ispod drugog na freskama u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Ovaj neobičan prizor nalazi se u jednoj od najlepših srpskih crkava, smeštenoj u parku pesnika Jovana Dučića. Za razliku od većine pravoslavnih hramova, u kojima dominiraju predstave svetitelja i biblijskih događaja, zidove trebinjske crkve krase i portreti brojnih znamenitih Srba koji su ostavili trag u istoriji, nauci, umetnosti i kulturi.

Pogledajte u galeriji fotografije Crkve Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju:

1/5 Vidi galeriju Crkva Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju Foto: kantophoto kantophoto / Alamy / Profimedia, Kurir/M.F.

Znameniti Srbi

Ovaj biser Republike Srpske je sagrađen krajem 19. veka, a pored svetitelja u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg naslikani su i znameniti Srbi iz nacionalne istorije - carevi, kraljevi, vojskovođe, pesnici, naučnici. Iako to nije uobičajena praksa, u trebinjskom hramu su prikazane i ličnosti koje nisu od crkve priznate kao svetitelji.

Međutim, u našim crkvama mogu se videti na zidovima predstave cara Dušana koji nije proglašen za sveca, a često i ktitora, patrijaraha, i drugih crkvenih velikodostojnika, pa se tako u Hramu Svetog Save u Beogradu nalazi mozaik patrijarha Irineja. Međutim, trebinjska crkva je ipak jedinstvena, jer ličnosti oslikane u njoj nisu predstavljene ni u jednoj drugoj srpskoj crkvi.

Enterijer Crkve Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju:

1/12 Vidi galeriju Enterijer Hrama Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju Foto: Pavel Dudek / Alamy / Profimedia, Kurir/M.F.

Na južnom i severnom ulazu u hram naslikani su znameniti Srbi koji su na neki način zadužili srpski narod: car Dušan, vožd Đorđe Petrović - Karađorđe, Miloš Obrenović, kralj Petar I Karađorđević, kralj Aleksandar I. Pored istaknutih srpskih vladara, na zidovima hrama naslikani su i pesnici Desanka Maksimović, Jovan Dučić, Aleksa Šantić i Petar II Petrović Njegoš, vojskovođe Miloš Obilić, Luka Vukalović, Bogdan Zimonjić, vojvode Živojin Mišić i Stepa Stepanović, Gavrilo Princip, kao i naši najveći naučnici Nikola Tesla, Mihajlo Pupin i Milutin Milanković.

- Freske uvijek izražavaju život u carstvu nebeskom, gdje su sveti okupljeni oko Hrista. Ono što je specifično za naš hram je da smo pored svetitelja naslikali i druge ličnosti. Na taj način smo htjeli da pokažemo da nisu sveti jedino oni koji su u crkvenom kalendaru upisani crvenim ili crnim slovima, već da u carstvu nebeskom ima i onih koji nisu proglašeni svetiteljima, a vjerujemo da su tamo, kao što se molimo za sve ljude da ih Gospod primi u carstvo nebesko - objasnio je starešina hrama Mladen Žulović za Srpskainfo.

Freska Nikole Tesle u Crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju Foto: Kurir/M.F.

Svoje mesto u ovom hramu našao je i episkop zahumsko-hercegovački i primorski Atanasije, kao jedan od onih koji je u najtežim vremenima devedesetih godina bio uz svoj narod u Republici Srpskoj.

U porti hrama je 2017. godine postavljen spomenik patrijarhu srpskom Pavlu koji su osveštali vladike Grigorije i Atanasije, episkop slavonski Jovan i arhiepiskop ohridski i mitropolit skopski Jovan.

Freska Mihajla Pupina u Crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju Foto: Kurir/M.F.

Poslednji susret Pupina i Tesle

Kada se Pupin 1935. razboleo, pozvao je Teslu i ovaj ga je posetio. Prema jednom svedočanstvu, "Tesla je prišao bolesniku, pružio mu ruku i upitao ga: ’Kako ste, prijatelju stari?’ Pupin je zanemeo od osećanja. Zaplakao je i suze su mu potekle niz lice.“

Dva dana kasnije Pupin je umro i Tesla mu je došao na sahranu. Danas su, gotovo simbolično, ponovo zajedno - ovoga puta na zidovima trebinjskog hrama, gde su njihove freske naslikane jedna ispod druge.

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