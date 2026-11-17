Slušaj vest

Početak decembra donosi značajan preokret za tri horoskopska znaka, kojima predstoji period finansijskog oporavka i rešavanja starih problema. Prema astrološkim predviđanjima, Bik, Devica i Strelac ulaze u jednu od najpovoljnijih faza poslednjih godina, a promene će osetiti već od prvog dana u mesecu.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Pripadnici ovog znaka mesecima su ulagali trud i čekali rezultate, a od 1. decembra njihov rad konačno dolazi na naplatu. Očekuju ih isplate iz nekoliko izvora istovremeno. Moguće je da će im neko vratiti novac na koji su već zaboravili, a poslovni dogovor koji je dugo bio na čekanju napokon će se aktivirati. Uz to, neočekivana ponuda mogla bi trajno da poboljša njihove mesečne prihode.

U decembru će Bikovi imati dovoljno novca za sve potrebe, ali i za želje koje su dugo odlagali. Više neće morati da kalkulišu šta mogu sebi da priušte. Problem koji ih je opterećivao, bilo da se radi o kreditu ili poslu koji je stagnirao, rešava se već u prvoj nedelji decembra. To donosi osećaj slobode za koju su dugo radili.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Device su dugo stavljale tuđe potrebe ispred svojih, ali od 1. decembra situacija se menja u njihovu korist. Svi problemi koje su odlagale zbog nedostatka vremena ili novca do kraja meseca dobiće rešenje, i to bez dodatne borbe.

Na finansijskom planu sledi promena koja će im olakšati svakodnevicu, poput povišice, novog izvora prihoda ili isplate koju su dugo čekale. Osim finansija, rešavaju se i drugi problemi. Komplikovan lični odnos napokon će se razjasniti, odluka koja se dugo odlagala postaće laka, a situacija koja se činila bezizlaznom sama će pronaći rešenje.

Device ulaze u period bez spiska nerešivih problema. Sve što je čekalo, od popravki u kući do podmirenja dugova, u decembru se rešava jedno za drugim.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Iako su Strelčevi uporni, i njihovo strpljenje je imalo granice. Od 1. decembra vraća im se sve što su uložili, i to sa kamatom. Ugovor koji je dugo stajao u mestu konačno će biti potpisan, a posao koji je bio na čekanju pokreće se. Novac stiže brzo i konkretno, što će im potvrditi da su bili u pravu što nisu odustali.

U decembru će biti dovoljno novca za sve planove, od zatvaranja kredita do ostvarenja dugo odlaganih ciljeva. Najveći problem koji ih je opterećivao u potpunosti se rešava. Za Strelčeve počinje izuzetno povoljan period koji će potrajati, a svaki naredni mesec trebalo bi da bude bolji od prethodnog.

Trajna promena, a ne kratkotrajna sreća

Ono što ovaj period za Bika, Devicu i Strelca čini posebnim jeste činjenica da se ne radi o jednokratnom dobitku. Bikovi će prvo rešiti najveće finansijske terete, Device će se osloboditi spiska odloženih obaveza, a Strelčevi će dobiti potvrdu za posao koji su najduže čekali. Sva tri znaka osetiće olakšanje jer novac koji dolazi neće unapred trošiti na pokrivanje dugova. Finansijski pritisak nestaje, a drugu polovinu decembra dočekaće znatno mirniji i svesni da su brige ostavili iza sebe.

(Kurir.rs/Index)

Pogledajte video: Šta je mundalna astrologija?