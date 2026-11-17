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Vaša mačka iznenada više ne koristi svoju kutiju sa peskom? Iza toga ne stoji nužno inat ili neposlušnost. Ponekad je razlog jednostavno taj što u kući ima premalo toaleta za mačke. Jedno jednostavno, nepisano pravilo može pomoći da se ovaj problem reši.

Mačka mokri po tepihu, vrši nuždu pored posude za pesak ili iznenada pronalazi zabačeni ugao u spavaćoj sobi? Za vlasnike mačaka ovo nije samo neprijatno, već često i potpuno zagonetno. Na kraju krajeva, njen toalet je tu, spreman za upotrebu.

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Ono što mnogi ne znaju jeste činjenica da mačke imaju potpuno sopstvene zamisli o tome gde žele da obave svoju nuždu. Zato, posebno u domaćinstvima sa više životinja, može doći do ozbiljnih problema.

Jedno jednostavno pravilo kod čuvanja mačaka bi trebalo da pomogne: takozvano "N+1" pravilo.

Kako funkcioniše pravilo N+1

Računica je krajnje jednostavna. Slovo "N" označava broj mačaka u domaćinstvu. Na to se dodaje još jedan, dodatni mačji toalet.

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To znači sledeće: Jednoj mački u idealnom slučaju trebaju dva toaleta. Ako imate dve mačke, trebalo bi da im obezbedite tri toaleta. Ukoliko tri mačke žive pod istim krovom, preporučuje se nabavka čak četiri kutije sa peskom.

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Zašto toliko mnogo? Mačke su teritorijalne životinje i izuzetno osetljivo reaguju na promene u svom okruženju. Naročito njihov izraženi osećaj mirisa tu igra veoma važnu ulogu.

Kada više mačaka mora da koristi isti toalet, to može da izazove veliki stres. Neke životinje izbegavaju mačji toalet ukoliko ga je već koristila druga mačka, ili ako se na tom mestu jednostavno ne osećaju bezbedno.

Odlučujuća je i sama lokacija

Dodatni toalet sam po sebi, međutim, ne rešava svaki problem. Jednako je važno i gde su ti toaleti postavljeni: onaj ko stavi tri mačja toaleta tik jedan uz drugi u kupatilu, ne nudi životinjama nužno tri nezavisna mesta za povlačenje. Mnogo je bolje rasporediti toalete na različita, lako dostupna mesta u stanu. Tako mačke mogu da se sklone jedna drugoj s puta.

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Glasne veš-mašine, često korišćeni hodnici ili mesta tačno pored posude sa hranom su takođe veoma nepovoljna. Mačke žele da obave svoju nuždu što je moguće više u miru. Posebno u domaćinstvima sa više mačaka, morate paziti da nijedna životinja ne može onoj drugoj da blokira prilaz toaletu.

Čistoća je najmanje jednako važna

Mačke važe za izuzetno čiste i uredne životinje. Prljav toalet zato može vrlo brzo da postane veliki problem. Trudite se da izmet i grudvice urina uklanjate svakodnevno, a samu posudu redovno i temeljno perite. I sam izbor posipa za mačke može biti od presudnog značaja. Neke mačke jednostavno ne vole jako parfimisane proizvode ili osetljivo reaguju na promenu vrste peska. Možda se vašoj mački ne dopada miris novog peska?

Pored toga, toalet za mačke bi trebalo da bude dovoljno velik, kako bi životinja mogla udobno da se okrene i kopa po njemu. Mnoge mačke zapravo preferiraju otvorene toalete, bez ikakvog poklopca ili kupole.

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Nije uvek u pitanju problem u ponašanju

Važno upozorenje: Ukoliko vaša mačka iznenada počne da urinira van svog toaleta, ne bi trebalo automatski da pomislite da je reč o stresu ili pogrešnoj lokaciji posude.

Iza toga se mogu kriti i ozbiljni zdravstveni uzroci, poput upale bešike, kamena u mokraćnim kanalima ili bolova. Upravo zato je veterinarski pregled od ključne važnosti, naročito ukoliko se ponašanje promeni iznenada. Ako mačka više puta pokušava da mokri, a urin ne izlazi, to je hitan medicinski slučaj!

Pravilo "N+1", dakle, nije nikakvo čudotvorno sredstvo, ali predstavlja izuzetno korisnu smernicu. Ponekad zaista nije potrebno nikakvo komplikovano vaspitavanje, već samo jedan dodatni toalet za mačke na pravom mestu. A to može i vama i vašoj mački da uštedi mnogo nerviranja.

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