Slušaj vest

Jedna od najiščekivanijih video-igara svih vremena još se nije pojavila na tržištu, a već je napravila pravu pometnju među zaposlenima širom sveta. Dok se ljubitelji popularnog serijala „Grand Theft Auto“ pripremaju za izlazak njegovog šestog nastavka, poslodavci u pojedinim zemljama suočavaju se sa neuobičajenim porastom zahteva za godišnji odmor. Razlog je jednostavan - mnogi žele da 19. novembar provedu ispred ekrana, istražujući svet igre GTA 6, umesto na radnom mestu.

Džejson i Lusija, glavni junaci igre GTA 6 Foto: Eibner-Pressefoto/Jonas Lohrmann / imago stock&people / Profimedia

Razmere interesovanja najbolje pokazuju podaci iz Belgije, gde je broj zahteva za odsustvo upravo za taj datum porastao za čak 66 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine. Ove podatke objavila je kompanija za pružanje usluga u oblasti ljudskih resursa „Acerta“, a procenjuje se da bi između 10.000 i 15.000 zaposlenih u privatnom sektoru moglo dodatno da uzme slobodan dan povodom izlaska igre.

Pogledajte u galeriji fotografije trejlera igre:

1/6 Vidi galeriju GTA6 trailer Foto: Youtube Prinscreen, Youtube printscreen

Iako se iz podataka o odsustvima ne može sa sigurnošću utvrditi zbog čega je svaki zaposleni zatražio odmor, poklapanje sa datumom izlaska GTA 6 privuklo je veliku pažnju.

Najviše zahteva stiže od mlađih zaposlenih

Posebno interesovanje za slobodne dane primećeno je među radnicima mlađim od 30 godina. U toj starosnoj grupi broj zatraženih dana odmora za 19. novembar bio je 38 odsto veći od uobičajenog nivoa za četvrtak.

GTA Foto: Rockstar Games

Pritom, nije povećano interesovanje samo za dan izlaska igre. Zahtevi su učestaliji i za petak, 20. novembar, što otvara mogućnost da deo zaposlenih planira produženi vikend posvećen novom nastavku čuvenog serijala.

Slična situacija zabeležena je i u Holandiji. Podaci kadrovske platforme „Dyflexis“ pokazuju da su muškarci između 20 i 40 godina podneli gotovo četiri puta više zahteva za slobodan dan nego godinu dana ranije, mada nisu svi zahtevi odobreni.

Ni američko tržište rada nije ostalo po strani. Kompanija „BambooHR“, koja pruža usluge u oblasti upravljanja ljudskim resursima, analizirala je podatke za više od 3,4 miliona zaposlenih i utvrdila da je broj zahteva za odsustvo 19. novembra porastao za gotovo 13 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Istovremeno, gotovo svaki peti zaposleni u Sjedinjenim Američkim Državama izrazio je želju da tog dana ne radi, dok je među pripadnicima generacije Z zabeležen rast zahteva za odsustvo od 32 odsto.

Na novi GTA čekalo se više od 13 godina

Foto: Shutterstock

Ogromno interesovanje ne iznenađuje kada se uzme u obzir koliko su ljubitelji ovog serijala čekali nastavak. Prethodna igra, „Grand Theft Auto V“, objavljena je u septembru 2013. godine i od tada je postala jedan od najuspešnijih naslova u istoriji industrije video-igara.

Tokom više od jedne decenije prodato je preko 230 miliona primeraka GTA 5, a igra je uspela da zadrži popularnost zahvaljujući velikom otvorenom svetu, brojnim aktivnostima i svom onlajn segmentu.

Za razliku od prethodnog nastavka, radnja GTA 6 smeštena je u izmišljenu američku državu Leonidu, inspirisanu Floridom, a igrači će ponovo moći da istražuju čuveni Vice City. U središtu priče nalaze se Lusija i Džejson, dvoje protagonista čiji se životi prepliću u svetu kriminala.

Milioni primeraka naručeni pre izlaska igre

Foto: Shutterstock

Da interesovanje nije ograničeno samo na društvene mreže i zahteve za slobodne dane, pokazuju i procene prodaje. Kompanija za istraživanje tržišta „Sensor Tower“ procenila je da je do sredine novembra broj digitalnih prednarudžbina premašio deset miliona, a njihova ukupna vrednost milijardu dolara.

Ipak, reč je o procenama, budući da kompanije „Rockstar Games“ i „Take-Two Interactive“ nisu saopštile zvaničan broj unapred naručenih primeraka.

O popularnosti igre govorio je i Kristof Filips, glavni urednik gejming sajta „Pragalicious.com“, koji smatra da uspeh serijala počiva na njegovoj sposobnosti da privuče mnogo širu publiku od ljudi koji redovno igraju video-igre.

Video: GTA V