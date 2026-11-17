Doktor Šigeaki Hinohara radio je i u dubokoj starosti, pregledao pacijente, pisao knjige, držao predavanja i pravio planove za budućnost. Da li ćete nam verovati ako vam kažemo da je doživeo 105 godina? Neverovatno, ali - istinito.

Prema zvaničnim podacima, Japan je zemlja sa najvećom stopom dugovečnosti – žene u proseku žive 87 godina, muškarci 81. Glavni faktori su klimatski uslovi, navike, disciplina u svakom segmentu, poseban način ishrane, nega, a svega toga ovaj narod drži se od pamtiveka. I doktor Šigeaki Hinohara, čovek čija je impresivna priča ušla u savremene legende, a način života postao svojevrsna filozofija, imao je svoje rituale.

U zemlji samuraja i izlazećeg sunca uspešno se balansira između tradicije i izazova modernog doba. Japan je posebna filozofija i planeta za sebe, reći će vam svi koji su imali priliku da ga posete, a ovaj narod sa krajnjeg istoka azijskog kontinenta verovatno se upravo zahvaljujući drugačijem pogledu na život i poštovanju sveta oko sebe i nalazi na vrhu pomenute liste. Dugovečnost nije nešto nedostižno. Štaviše, za njih je - mačji kašalj!

Šigeaki Hinohara Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Doktor Hinohara bio je ugledni internista i kardiolog, između ostalog i počasni predsednik Međunarodne bolnice Svetog Luke u Tokiju, a tokom karijere se zalagao za preventivne preglede koji, verovao je, mogu ne samo da spasu život, već i da ga produže. I sam je nastojao da primenjuje ono što je savetovao drugima.

Njegova tajna, kako je često isticao, nije bila u skupim preparatima, čudesnim dijetama ili komplikovanim pravilima. Verovao je u umerenost, kretanje, rad, radoznalost i sposobnost čoveka da pronađe razlog zbog kojeg će se svakog jutra probuditi sa željom da nešto uradi.

Pet životnih pravila čuvenog japanskog doktora

Možda će vas najpre zanimati kakvoj je ishrani prednost davao čovek koji je doživeo 105 godina? Hinohara je imao prilično jednostavan i umeren jelovnik, a zanimljivo je da nije insistirao na obilnim obrocima. Za doručak je obično pio kafu, čašu mleka i sok od pomorandže u koji je dodavao kašiku maslinovog ulja, jer je smatrao da ono ima povoljan uticaj na arterije i kožu.

Šigeaki Hinohara Foto: Profimedia

Ručak je često bio vrlo skroman – mleko i nekoliko keksića, a dešavalo se i da ga preskoči kada je imao mnogo posla. Govorio je da nije osećao glad dok je bio potpuno posvećen obavezama. Večera se uglavnom sastojala od povrća, manje porcije ribe i pirinča. Dva puta nedeljno jeo je i oko 100 grama nemasnog mesa. Jedno od važnih pravila bilo je da ne dozvoli sebi da se ugoji. Zato je zagovarao umerene obroke i jednostavnu ishranu.

1. Nemojte prestati da budete aktivni

Hinohara je smatrao da čovek ne treba prerano da se povuče iz života. Čak i kada ode u penziju, trebalo bi da pronađe nove aktivnosti, interesovanja i ciljeve. Radio je dok god je mogao, a samo nekoliko meseci pre smrti (2017.) još je pregledao pacijente.

2. Koristite stepenice kad god možete

Jedna od njegovih najpoznatijih navika bila je penjanje stepenicama. Govorio je da se često penje po dva stepenika odjednom kako bi aktivirao mišiće. Takođe je savetovao ljudima da nose svoje torbe i stvari, umesto da izbegavaju svaki fizički napor.

Šigeaki Hinohara Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

3. Uvek imajte planove za budućnost

Verovao je da ljudsko biće mora da ima nešto čemu će se radovati. Nije pravio planove samo za naredni dan, već i za sledećih pet godina. Smatrao je da nas ciljevi održavaju mentalno aktivnim i daju nam osećaj svrhe.

4. Ne zaboravite na radost, druženje i zabavu

Po njegovom mišljenju, odrasli ljudi često previše komplikuju život pravilima, rasporedima i brigama. Podsećao je da deca, kada se igraju, često toliko uživaju, da zaborave na glad i umor. Verovao je da bi odrasli trebalo da sačuvaju bar deo te spontanosti.

5. Ne dozvolite da vas godine zaustave

Doktor Šigeaki Hinohara smatrao je da starost ne treba da bude razlog za odustajanje od novih iskustava. I sam je u poznim godinama nastavljao da piše, uči i radi stvari koje su ga zanimale. Čak je u 88. napisao mjuzikl za decu, a pred 101. rođendan objavio knjigu.

(Kurir.rs/Žena)

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