Neobična i gotovo neverovatna priča o Nataliji Grejs ne prestaje da intrigira javnost ni sedam godina nakon što su njeni usvojitelji uhapšeni.

Natalija, koja ima redak oblik patuljastog rasta poznat kao dijastrofična displazija, usvojena je iz Ukrajine 2010. godine. Njeni usvojitelji, Majkl i Kristin Barnet, tri godine kasnije preselili su se iz Indijane u Kanadu sa svoje troje dece, ostavivši devojčicu samu.

U septembru 2019. godine Barnetovi su optuženi za više krivičnih dela zanemarivanja izdržavanog lica. Nakon podizanja optužnice tvrdili su da je Natalija zapravo odrasla osoba koja se lažno predstavljala kao dete.

Nekoliko godina ranije, 2012, pravno su promenili godinu njenog rođenja iz 2003. u 1989, čime bi ona u tom trenutku imala 22 godine. Takođe su iznosili tvrdnje da je Natalija, koju su nazivali „prevarantkinjom“ i „sociopatom“, nameravala da povredi članove njihove porodice.

Foto: Printscreen/Youtube/Inside Edition

Natalija je uporno negirala sve njihove optužbe, a svoju stranu priče iznela je u dokumentarnoj seriji „The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks“, koja je premijerno prikazana u januaru 2024. godine na televiziji ID.

„U svakoj laži krije se istina, ali morate dovoljno duboko da kopate da biste je pronašli. Neće se izvući sa ovim. Ovo je moja strana priče“, poručila je u dokumentarcu.

Gde je Natalija danas i kako izgleda njen život nakon godina porodičnih sukoba, pravnih bitaka i brojnih kontroverzi?

Ko je Natalija Grejs i zašto je njena priča izazvala toliku pažnju?

Natalija Grejs je devojčica poreklom iz Ukrajine koja ima redak oblik patuljastog rasta, poznat kao kongenitalna spondiloepifizna displazija. U Sjedinjene Američke Države stigla je 2008. godine, nakon čega je živela u nekoliko hraniteljskih porodica. Majkl i Kristin Barnet usvojili su je 2010.

Bračni par iz Indijane tada je verovao da usvaja šestogodišnju devojčicu. Međutim, ubrzo su počeli da sumnjaju u njene godine. Kako je objavila televizija ID, tvrdili su da Natalija ima stidne dlake, zube odrasle osobe i da ima menstruaciju.

Godine 2012. Barnetovi su podneli zahtev sudu za ostavinske i starateljske postupke u okrugu Marion da se Nataliji zakonski promeni godina rođenja. Tako je umesto 2003. godine u dokumentima upisana 1989, što bi značilo da ima 22 godine.

Majkl je u oktobru 2019. u emisiji „Good Morning America“ otkrio da je porodica čak verovala da bi Natalija mogla imati i 33 godine.

Već naredne, 2013. godine, smestili su je u stan u Lafajetu, u Indijani, a potom se sa svoja tri sina preselili u Kanadu i prekinuli kontakt sa njom.

Priča je privukla veliku pažnju javnosti 2019. godine, kada su tužioci u Indijani podigli optužnice protiv Barnetovih zbog navodnog zanemarivanja izdržavanog lica.

Foto: printscreen/youtube/ Investigation Discovery

Majkl i Kristin tada su u više medijskih nastupa tvrdili da je Natalija odrasla osoba koja se pretvarala da je dete i da je želela da povredi njihovu porodicu.

„Očigledno je da su njena dokumenta falsifikovana. Ovo je odrasla osoba koja se predstavlja kao dete“, rekao je Majkl u novembru 2019. godine u emisiji „True Crime“ doktora Oza.

Dodao je da su Nataliju odveli u psihijatrijsku ustanovu kako bi bila procenjena zbog navodnih pretnji drugima.

Tokom dve godine koje je provela sa Barnetovima, oni su tvrdili da je pokušala da otruje Kristininu kafu, da je pokušavala da je odvuče prema električnoj ogradi, kao i da je na stepenicama ostavljala providne čiode okrenute vrhom nagore kako bi neko stao na njih.

Druga porodica joj pružila dom, ali ni tu nije pronašla mir

Od 2013. godine Natalija je živela sa drugim bračnim parom iz Indijane, Sintijom i Entvonom Mensom, kao i njihovom decom, piše „Lafajet žurnal end Kurir“.

Navodno je upoznala Sintiju nakon što su je Barnetovi smestili u stan u Lafajetu. Samo nekoliko dana nakon prvog susreta, Sintija ju je pozvala da se preseli kod njih.

Godine 2016. Sintija i Entvon podneli su zahtev da postanu Natalijini zakonski staratelji. Međutim, pre donošenja odluke bilo je potrebno utvrditi da li je ona maloletna ili punoletna osoba.

Kada je sudija potvrdio da se Natalija pravno smatra odraslom osobom, Mensovi su povukli zahtev za starateljstvo. Ipak, ona je nastavila da živi sa njima.

Foto: Printscreen/Youtube/Inside Edition

Čak i nakon pravne bitke sa Barnetovima i ogromne medijske pažnje, Sintija i Entvon nastavili su da je podržavaju.

Godine 2019. pojavili su se zajedno sa Natalijom u emisiji doktora Fila Mekgroa, gde su voditelju potvrdili da je ona maloletna i da nikada nije pokazivala nasilno ponašanje prema bilo kome u njihovoj porodici.

Sintija je 2022. godine svedočila i u Majklovom sudskom procesu, pružajući podršku Nataliji.

Godinu dana kasnije, 2023, Sintija i Entvon su je usvojili. Činilo se da je konačno pronašla porodicu i stabilan dom, ali je završnica poslednje epizode dokumentarne serije „The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks“ donela novi, šokantan preokret.

Producenti serije primili su uznemirujući telefonski poziv od Entvona.

„Nešto nije u redu sa Natalijom. Ova devojka se čudno ponaša. Osećam se kao da je ona neprijatelj u kući. Rekla nam je da smo je držali kao taoca i predstavila nas kao neprijatelje“, rekao je on u telefonskom razgovoru koji je emitovan u seriji.

Sintija je dodala:

„Natalija zabija nož u leđa svojoj porodici zbog potpune laži.“

„Radila je i druge stvari, ali ovo je bilo novo dno. Natalija nema osećanja ni za koga osim za sebe. Završili smo s njom“, poručio je Entvon.

Dečko joj pomogao da pobegne iz kuće porodice Mens

Natalija je na kraju napustila porodicu Mens uz pomoć svog dečka Nila, sa kojim se, kako je u januaru 2025. otkrila za magazin Pipl, upoznala putem društvenih mreža.

Nil je producentima dokumentarca rekao da veruje da je Natalija u opasnosti i da mora da napusti kuću Mensovih.

Istovremeno je stupio u kontakt sa Nikol i Vinsom DePolom, parom koji je još 2009. godine pokušao da usvoji Nataliju, ali tada nije dobio dozvolu.

U decembru 2023. Nil je koordinisao akciju sa DePolovima, koji su doputovali iz svog doma u severnom delu države Njujork do Nešvila, gde su se u međuvremenu preselili Sintija i Entvon. Tokom noći su preuzeli Nataliju i pomogli joj da napusti kuću.

Ipak, ni DePolovi nisu u potpunosti verovali Nilu, baš kao ni porodica Mens, što je Sintija kasnije istakla u dokumentarcu „The Curious Case of Natalia Grace: The Final Chapter“.

Nil se pojavio u seriji, ali mu je lice bilo zamagljeno.

Od 2025. godine Natalija je živela sa porodicom DePol u Njujorku. Poput nje, i Nikol i Vins su osobe niskog rasta, a imaju i ćerku Mekenzi.

Želi da postane učiteljica i jednog dana osnuje porodicu

U januaru 2025. godine Natalija je za magazin Pipl otkrila da se priprema za samostalan život. Učila je za polaganje ispita kojim bi stekla diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju i radila na tome da nauči da vozi.

Njena velika želja je da jednog dana postane učiteljica i osnuje sopstvenu porodicu.

„Ja sam devojka koja voli decu, želi da se uda i ima svoju decu. Ali jedna od najvažnijih stvari za mene jeste da ne dajem obećanja koja ne mogu da ispunim. Previše obećanja mi je već bilo prekršeno. Samo sam spremna da nastavim dalje“, rekla je Natalija.

Tada je otkrila i da je nedavno prvi put upoznala Nila uživo i da se zaljubila u njega.

Zašto su je Barnetovi ostavili i šta se dogodilo sa njima?

Barnetovi su 2013. godine odlučili da se presele u Kanadu kako bi njihov tada petnaestogodišnji sin Džejkob mogao da nastavi obrazovanje i bavi se postdiplomskim studijama fizike.

Džejkob, koji ima autizam, još 2012. godine predstavljen je u emisiji „60 Minutes“ kao izuzetno nadaren dečak za matematiku i prirodne nauke. Njegova majka Kristin kasnije je o njemu napisala knjigu „The Spark: A Mother's Story of Nurturing, Genius, and Autism“, objavljenu 2013. godine.

Iste jeseni Majkl se iz Kanade vratio u Indijanapolis, prema pisanju lista „Lafajet žurnal end Kurir“. U februaru 2014. podneo je zahtev za razvod od Kristin, nakon gotovo 20 godina braka. Razvod je zvanično okončan 2018. godine.

U septembru 2019. Majkl i Kristin optuženi su za više krivičnih dela zanemarivanja izdržavanog lica, jer su Nataliju ostavili samu u stanu dok su se preselili u Kanadu.

Iako je sudija u Indijani odbacio optužbe koje su se odnosile na zanemarivanje zasnovano na njenim godinama, tužioci su uspeli da pokrenu postupak zbog zanemarivanja koje se odnosilo na njen invaliditet i patuljasti rast.

Majkl je 2022. godine oslobođen po tri tačke optužnice za zanemarivanje i zaveru radi zanemarivanja izdržavanog lica, objavila je agencija Asošijeted pres. Optužbe protiv Kristin odbačene su u martu 2023. godine, prema izveštaju televizije WTHR.

Foto: Printscreen YouTube

Natalija tvrdi da su je usvojitelji naveli da laže o svojim godinama

Uprkos svemu što se događalo, Natalija je u pojedinim javnim nastupima govorila i pozitivno o Majklu i Kristin.

Još 2019. godine, u razgovoru sa doktorom Filom, otkrila je da se tokom života sa Barnetovima osećala voljeno i prihvaćeno.

„Zaista sam mislila da sam pronašla pravu porodicu nakon što sam prošla kroz toliko različitih domova. Mislila sam da sam konačno pronašla porodicu kojoj pripadam“, rekla je tada.

Tokom Majklovog suđenja u oktobru 2022. godine, Natalija je svedočila i da nije želela da se preseli u sopstveni stan, već da je želela da ostane sa Barnetovima.

„Želela sam da budem sa Barnetovima. Želela sam da živim sa njima“, izjavila je pred sudom, prema pisanju lista „Lafajet žurnal end Kurir“.

Ipak, uporno je odbacivala tvrdnje Majkla i Kristin da je lagala o svojim godinama i pokušavala da povredi njih i njihovu decu.

U dokumentarnoj seriji „The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks“ govorila je o tome koliko ju je pogodilo ono što su njeni usvojitelji iznosili u javnosti.

„Slušam sve te stvari koje se nikada nisu dogodile, a koje pričaju Kristin i Majkl. Šokirana sam i frustrirana jer to nije istina. Ljudi veruju onome što njih dvoje govore, a da prethodno nisu ni čuli moju stranu priče“, rekla je.

U januaru 2025. godine za magazin Pipl izjavila je da veruje da su je Barnetovi psihološki manipulisali i naveli da poveruje u njihove tvrdnje.

„Kristin me je učila da lažem o svojim godinama i da govorim kako sam pokušala da ubijem svoje roditelje. Zašto biste to radili svom detetu?“, zapitala se Natalija.

Foto: Instagram/themansfamily11

DNK analiza donela nove dokaze o njenim stvarnim godinama

Jedno od najvažnijih pitanja u čitavoj priči jeste koliko je Natalija zaista imala godina kada je usvojena.

Prema godini rođenja koja je prvobitno bila navedena u njenom ukrajinskom izvodu iz matične knjige rođenih, Natalija je rođena 2003. godine, što znači da je 4. septembra 2026. napunila 23 godine.

Međutim, različiti pregledi tokom godina davali su rezultate koji su dodatno zakomplikovali slučaj.

Skeletni pregled iz 2012. godine pokazao je da je Natalija tada imala približno 11 godina, navodi se u izjavi pod zakletvom iz 2019. godine do koje je došao portal Today.com.

Deset godina kasnije, u avgustu 2023, urađena je analiza krvi u medicinskoj laboratoriji TruDiagnostic. Rezultati su ukazivali na to da Natalija ima približno 22 godine, što je išlo u prilog tvrdnji da je zaista bila dete kada su je Barnetovi usvojili.

U vreme kada je obavljena analiza, Natalija je verovala da ima oko 20 godina.

„Ovaj jedan mali papir baca svaku laž koju su Barnetovi izgovorili pravo u smeće i stavlja tačku na sve“, rekla je u epizodi dokumentarne serije „The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks“ iz januara 2024. godine.

Dodala je da rezultati konačno potvrđuju ono što je sve vreme tvrdila:

„To samo dokazuje da nisam lagala o svojim godinama.“