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Poljski portal „Fakt“ napravio je generator loto kombinacija uz pomoć veštačke inteligencije, ali njegov zadatak nije da pogodi brojeve koji će izaći. Umesto toga, pokušava da izbegne brojeve koje ljudi često biraju. Ideja iza alata otvara pitanje o kojem se retko razmišlja dok se popunjava listić: šta ako osvojite glavnu nagradu, ali istu kombinaciju ima još nekoliko igrača?

loto listić Foto: Zorana Jevtić

U tom slučaju, premija se deli. Zato nemački matematičar Kristijan Hese, koji proučava verovatnoću u igrama na sreću, pažnju usmerava na ponašanje igrača. Njegov savet ne može da približi dobitne kuglice vašem listiću. Može, međutim, da pomogne da razumete zašto je neka kombinacija možda pala na pamet i velikom broju drugih ljudi.

Brojeve biramo lično, ali često na isti način

Rođendan deteta, datum venčanja, godišnjica veze - takvi brojevi igračima nešto znače i lako se pamte. Upravo zato su zanimljivi matematičaru: iako svako ima svoju priču, svi biraju iz istog uskog raspona. Dan u mesecu može biti broj od 1 do 31, pa brojevi iznad 31 ostaju van ovog načina izbora. To ne znači da će češće biti izvučeni. Znači samo da ih neko ko igra isključivo važne datume neće zaokružiti.

Foto: Zorana Jevtić

Slična zamka krije se u kombinacijama koje na prvi pogled izgledaju „posebno“. Niz 5, 6, 7, 8, 9, 10 lako je zapamtiti. Isto važi za brojeve koji na listiću formiraju pravu liniju ili dijagonalu. Kuglice ne prepoznaju ni niz ni crtež: svaka konkretna kombinacija ima istu šansu kao bilo koja druga. Ljudi, međutim, prepoznaju obrasce i rado ih biraju. Ako jedan takav obrazac bude izvučen, moguće je da će se za nagradu javiti više dobitnika.

Šta zapravo radi generator?

„Faktov“ alat sastavlja kombinacije koje se klone očiglednih nizova i šara, a češće uključuju brojeve iznad 31. Igrač bira koliko kombinacija želi da dobije. Ipak, generator ne može da zna šta su drugi zaista uplatili, niti može da garantuje da niko neće imati iste brojeve. Još manje može da predvidi naredno izvlačenje.

Foto: Profimedia

Postoji i važan detalj za naše čitaoce: poljski generator napravljen je za tamošnji Loto, dok se u Srbiji igra sedam brojeva od 39. Zato njegove gotove kombinacije nisu namenjene prepisivanju na domaći listić. Ono što se može primeniti jeste razmišljanje iza njih: ako već sami birate brojeve, budite svesni da rođendane, nizove i upadljive šare možda bira još mnogo ljudi.

Na kraju, sedmicu jednako može da donese uredan niz kao i kombinacija koja izgleda potpuno nasumično. Heseova računica počinje tek posle tog izuzetno retkog pogotka: ako dobitni listić nije jedini, broj ljudi koji su pogodili odlučuje koliki deo premije pripada svakome.

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