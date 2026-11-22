da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Nikola Tesla je u poznim godinama jeo dva puta dnevno,obilno koristio povrće i mleko, a meso uzimao retko. Ishranu je smatrao važnim delom svoje radne discipline i o njoj govorio gotovo istim rečnikom kojim je objašnjavao rad mašina: telu je potrebno odgovarajuće gorivo da bi dobro funkcionisalo.

Nikola Tesla Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Njegove navike nisu nastale preko noći. Isprobavao je različite rasporede obroka, menjao jelovnik i posmatrao kako se oseća. U razgovoru za časopis „Physical Culture“ iz marta 1935. godine, kada je imao 78 godina, objasnio je da se posle tih eksperimenata opredelio za doručak i večeru.

- Nisam znao šta je život dok nisam izbacio ručak - rekao je Tesla u tom intervjuu.

Dva obroka sa različitom namenom

Tesla je dnevni ritam posmatrao kroz dva perioda: vreme rada i vreme odmora. Smatrao je da prvi obrok treba da obezbedi energiju za dnevne aktivnosti, dok bi drugi trebalo da pomogne obnovi organizma tokom noći.

Foto: Bill Waterson / Alamy / Alamy / Profimedia

U prikazu njegovih životnih navika, koji je Muzej Nikole Tesle pripremio za platformu Google Arts & Culture, navodi se da je ujutru prednost davao mastima, a uveče hrani bogatoj proteinima. Mleko je redovno pio, dok je kafu, čaj i duvan izbegavao.

Za njega je izbor hrane bio deo šireg sistema navika, zajedno sa fizičkom aktivnošću i odmorom. Nije se bavio samo sadržajem tanjira već i time kada jede i kako obroke uklapa u radni dan.

Šta je zaista jeo?

U intervjuu iz 1935. posebno je izdvajao mleko, belanca, sir, žitarice, povrće i voće. Opisao je i jednostavno jelo koje je voleo: kuvanu mešavinu crnog luka i seckanog celera, pripremljenu sa dosta putera.

Iako se često predstavlja kao čovek koji je čitavog života strogo izbegavao meso, njegove izjave pokazuju da je slika složenija. U istom razgovoru naveo je da meso jede veoma retko, možda jednom ili dva puta godišnje. Govorio je i o ranijem periodu u kojem je pripremao mleko, mesni sok i kašasta jela, uzimajući manje količine tokom rada.

Duge šetnje bile su deo svakodnevice

Nikola Tesla Foto: t14 / Zuma Press / Profimedia

Pored hrane, veliki značaj pridavao je kretanju. U intervjuu iz 1933. godine govorio je da svakodnevno prelazi osam do deset milja, odnosno približno 13 do 16 kilometara. Kada je imao vremena, birao je hodanje umesto prevoza.

- Verujem u mnogo fizičke aktivnosti. Svakog dana pešačim osam ili deset milja - izjavio je.

U istom razgovoru rekao je da pije dosta mleka i vode, jede mnogo svežeg povrća, a ribu i meso uzima u malim količinama i retko. Njegova svakodnevica tako je spajala jednostavne obroke sa dugim pešačenjem.

Tvrdio je da malo spava, ali su lekari osporavali njegove zaključke

Tesline izjave o spavanju bile su još neobičnije od njegovog odnosa prema ručku. Govorio je da veoma malo spava, povremeno zadrema i da se posle dužeg sna oseća posebno odmorno.

Nikola Tesla Foto: Scherl / SZ-Photo / Profimedia

Takve tvrdnje izazivale su polemike još za njegovog života. List „Brooklyn Eagle“ je u julu 1933. objavio tekst sa reakcijama lekara koji su osporavali njegove zaključke o veoma ograničenom snu, ishrani i dugovečnosti.

Tesla je, dakle, imao snažna lična uverenja o tome šta mu prija, ali njegove navike nisu dokaz da malo sna ili preskakanje određenog obroka stvaraju genijalnost. One pre svega otkrivaju koliko je pažnje posvećivao sopstvenoj rutini i pokušaju da što više vremena i energije usmeri na rad.

Nikola Tesla preminuo je 7. januara 1943. godine, sa 86 godina, odnosno u 87. godini života.

Video: Nikola Tesla