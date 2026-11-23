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Dnevni horoskop za 23. novembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nam zvezde donose prvog radnog dana u nedelji.



Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ponedeljak vam donosi priliku da pokažete koliko ste sposobni i odlučni. Na poslu ćete imati dovoljno energije da završite obaveze koje ste odlagali, a moguće je i da dobijete pohvalu za svoj trud. Ipak, izbegavajte rasprave sa kolegama koje ne dele vaše mišljenje.

U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor. Zauzeti Ovnovi trebalo bi da pokažu više razumevanja za partnerove potrebe, dok slobodni mogu upoznati osobu koja će ih privući svojom iskrenošću i neposrednošću.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Pred vama je dan u kojem ćete želeti da usporite i posvetite se sebi. Iako će obaveze zahtevati vašu pažnju, nemojte dozvoliti da vas tuđi problemi potpuno iscrpe. Na poslovnom planu moguće je da se pojavi prilika za dodatnu zaradu ili razgovor o finansijama.

U ljubavi vam je potrebna sigurnost. Partner će možda očekivati više pažnje nego inače, pa pokušajte da pronađete vreme za zajedničke trenutke. Slobodni Bikovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Komunikacija će biti vaša najveća prednost ovog ponedeljka. Lako ćete dolaziti do informacija, a razgovor sa pravom osobom mogao bi da vam otvori vrata za novu poslovnu mogućnost. Budite pažljivi prilikom dogovora i ne obećavajte više nego što možete da ispunite.

Na ljubavnom planu očekuje vas zanimljiva dinamika. Slobodni Blizanci mogli bi da dobiju poruku koja će im izmamiti osmeh, dok će zauzeti imati priliku da razjasne nesporazum koji se već neko vreme provlači kroz odnos.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ponedeljak će vas podstaći da se više posvetite svojim emocijama i odnosima sa ljudima koji su vam važni. Na poslu ćete biti uspešni ukoliko se oslonite na intuiciju, ali nemojte donositi odluke isključivo na osnovu trenutnog raspoloženja.

U ljubavi vam predstoji period nežnosti i iskrenosti. Partner bi mogao da vam pruži podršku koju ste priželjkivali. Slobodni Rakovi mogli bi da primete da se neko iz njihovog okruženja ponaša drugačije nego ranije.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovo je dan u kojem ćete želeti da budete primećeni, a okolnosti bi mogle da vam idu naruku. Vaše ideje biće zanimljive ljudima iz poslovnog okruženja, pa nemojte oklevati da ih predstavite. Finansijski, izbegavajte impulsivne kupovine i nepotrebne troškove.

U ljubavi vas očekuje više strasti. Zauzeti Lavovi mogli bi da iznenade partnera lepim gestom, dok slobodni imaju šansu da privuku pažnju osobe koja im se već neko vreme dopada.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ponedeljak je idealan za organizaciju, planiranje i završavanje svega što je ostalo nedovršeno. Vaša preciznost biće posebno cenjena, ali pazite da ne budete previše kritični prema sebi i drugima. Ne mora svaki detalj da bude savršen da bi rezultat bio dobar.

U ljubavi pokušajte da manje analizirate, a više osećate. Partneru će značiti vaša pažnja, čak i kada je pokažete kroz sitnice. Slobodne Device mogle bi da upoznaju nekoga kroz posao ili zajedničke prijatelje.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je dan u kojem ćete nastojati da uspostavite ravnotežu između poslovnih obaveza i privatnog života. Moguće je da ćete morati da donesete odluku koju ste dugo odlagali. Nemojte se previše oslanjati na tuđa mišljenja – važno je da budete zadovoljni svojim izborom.

Ljubavni život donosi prijatna iznenađenja. Zauzete Vage očekuje lep trenutak sa partnerom, dok bi slobodne mogle da započnu flert koji će se razvijati spontano i bez pritiska.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaša odlučnost biće izražena, a ponedeljak vam donosi priliku da se izborite za ono što želite. Na poslu ćete lako prepoznati skrivene namere drugih, ali nemojte dozvoliti da vas sumnjičavost udalji od ljudi koji vam iskreno žele dobro.

U ljubavi vas očekuju intenzivne emocije. Partner bi mogao da vam otkrije nešto što će promeniti vaš pogled na određenu situaciju. Slobodne Škorpije mogle bi da se nađu u društvu osobe koja će ih odmah zaintrigirati.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ponedeljak vam donosi optimizam i želju za promenama. Bićete raspoloženi da započnete nešto novo, bilo da je reč o poslu, učenju ili planiranju putovanja. Ipak, pre nego što napravite veliki korak, proverite sve detalje i budite realni u proceni svojih mogućnosti.

U ljubavi vam prija spontanost. Zauzeti Strelčevi mogli bi da provedu lep dan sa partnerom, dok slobodni imaju priliku za poznanstvo koje će početi kroz neobavezan razgovor.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Očekuje vas produktivan početak nedelje. Bićete usmereni na ciljeve i spremni da preuzmete odgovornost za važne zadatke. Nadređeni bi mogli da primete vaš trud, a moguće je i da se pojavi prilika za napredovanje ili novi poslovni dogovor.

Na ljubavnom planu potrebno je da pokažete više emocija. Nemojte očekivati da partner uvek sam prepozna šta vam je potrebno. Slobodni Jarčevi mogli bi da se zainteresuju za osobu koja odiše stabilnošću i ozbiljnošću.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaša kreativnost dolazi do izražaja, a ponedeljak je povoljan za nove ideje i drugačiji pristup problemima. Nemojte se plašiti da predložite nešto što odstupa od uobičajenog. Moguće je da ćete dobiti podršku osobe od koje to niste očekivali.

U ljubavi vas očekuje više uzbuđenja. Slobodne Vodolije mogle bi da upoznaju nekoga ko deli njihove interese, dok će zauzete želeti da unesu malo više spontanosti u svakodnevicu.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ponedeljak će vam doneti potrebu za mirom i emotivnom sigurnošću. Na poslu ćete najbolje funkcionisati kada budete imali dovoljno prostora da se posvetite svojim zadacima. Nemojte preuzimati tuđe obaveze samo zato što vam je teško da nekoga odbijete.

U ljubavi je vreme za iskrenost. Partner će ceniti ako otvoreno govorite o svojim osećanjima. Slobodne Ribe mogle bi da dožive prijatno iznenađenje kroz susret sa osobom koja će im probuditi lepe emocije.