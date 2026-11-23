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Novo istraživanje sprovedeno u 93 zemlje pokazuje da države sa većim brojem domaćih mačaka beleže viši nivo nacionalne sreće, dok je prisustvo mačjeg parazita povezano sa manjim zadovoljstvom građana.

Tajna nacionalnog blagostanja

Međunarodni tim naučnika analizirao je javno dostupne podatke iz 93 zemlje kako bi ispitao vezu između nacionalne sreće i gustine populacije mačaka. Istraživanje, objavljeno u naučnom časopisu PLOS One, otkrilo je snažnu pozitivnu korelaciju između broja ovih kućnih ljubimaca i ukupnog zadovoljstva građana.

Mačka Foto: Promo

Autori studije uporedili su rezultate o sreći sa ekonomskim indikatorima, ali i sa stopama izloženosti neuroparazitu koji prenose mačke (felines). Rezultati su pokazali da države sa više mačaka prijavljuju znatno više nivoe sreće.

Nasuprot tome, nacije sa većom prevalencijom parazita Toxoplasma gondii beleže niže rezultate na globalnoj skali sreće. Iako ovaj jednoćelijski organizam kod većine ljudi ne izaziva ozbiljne simptome, naučnici su primetili da njegova raširenost u populaciji korelira sa padom nacionalnog raspoloženja. Istraživače je posebno iznenadila činjenica da zemlje sa najvećim brojem mačaka zapravo imaju najnižu stopu izloženosti ovom mikroskopskom organizmu. Ovakav obrnuti odnos ukazuje na to da sama prisutnost životinja nije direktan uzrok masovnog širenja infekcije među ljudima.

Mačke Foto: Kurir TV

Stručnjaci naglašavaju da ovi podaci pokazuju isključivo korelacije na makro nivou i ne znače direktnu uzročno-posledičnu vezu. Naučni tim izbegava tvrdnje da same životinje usamljeno proizvode osećaj sreće kod vlasnika, niti da neuroparazit samostalno izaziva opšte nezadovoljstvo nacije. Ipak, oni ističu da su otkriveni statistički obrasci dovoljno snažni da zahtevaju detaljnija terenska istraživanja. Biološki pokazatelji su se pokazali kao izuzetno važni alati za dublje tumačenje ljudskog blagostanja.

Uticaj ekonomije na zdravlje i raspoloženje

Ekonomski parametri, poput bruto domaćeg proizvoda i prosečnog porodičnog prihoda, i dalje snažno utiču na raspoloženje jedne nacije. Međutim, kada se ovi pokazatelji isključe iz statističkog modela, gustina mačaka i stope nedavnih infekcija ostaju najjači prediktori sreće. U bogatijim zemljama vlasnici češće drže mačke u zatvorenim prostorima, redovno ih vode kod veterinara i hrane komercijalnom hranom.

Takav način brige drastično smanjuje šansu da životinja dođe u kontakt sa parazitom Toxoplasma gondii i prenese ga na čoveka, dok su u siromašnijim državama ulične mačke znatno brojnije.