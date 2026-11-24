Dnevni horoskop za 24. novembar: Ovnovima se savetuje oprez sa finansijama, Lavovi planiraju romantično putovanje, a Device...
- Ovan, Bik i Blizanci danas treba da budu oprezni u poslu i finansijama, jer su mogući previdi, zastoji i nesporazumi u saradnji sa inostranstvom.
- Lav, Devica i Škorpija mogu da očekuju poslovni napredak, ali uz potrebu za oprezom u proceni i više pažnje u odnosima s partnerom.
OVAN
Oprezno upravljajte finansijama ukoliko sarađujete sa inostranstvom. Ovaj dan može vam doneti previd. Vaš odnos s partnerom danas može da obeleži rasprava čak i zbog bezazlenog usputnog komentara s vaše strane. Alergija.
BIK
Nepovoljan aspekt ovog dana može da vam donese zastoj u poslovanju. Problemi u poslovnoj komunikaciji. Očekuje vas prijatno veče. Na zabavi možete upoznati veoma zanimljivu osobu u znaku Device ili Vage. Prehlada.
BLIZANCI
Nepredvidljive okolnosti u saradnji sa inostranstvom. Postoji mogućnost da vaši pregovori za momenat zastanu. Dopada vam se osoba koju svaki dan srećete na poslu. Odvažite se i načinite prvi korak u zbližavanju. Bolovi u vratu.
RAK
Imate osećaj da su vam mogućnosti danas svedene na mali broj opcija. Bićete u situaciji da improvizujete rešenja. Reagovali ste burno na pokušaj partnera da vam nametne svoje mišljenje. Kratkotrajne nesuglasice. Alergija.
LAV
Danas nisu preporučljive rizične investicije budući da je kod vas povećana sklonost ka pogrešnoj proceni. Planirate zajedničko putovanje s partnerom jer želite da oživite stari žar između vas i unesete nove elemente. Tahikardija.
DEVICA
Device koje se bave zdravstvom i farmacijom mogu da očekuju uspehe i pohvale. Pred vama je veliki korak napred u karijeri. Potrudite se da više vremena posvetite partneru, jer će između vas doći do dubokog otuđenja. Pad imuniteta.
VAGA
Atmosfera pogoršanih međuljudskih odnosa i spletki stvara u vama želju da pređete da neko drugo radno mesto. U poslednje vreme se osećate neshvaćeno u partnerskom odnosu. Neophodno je da otvoreno po razgovarate. Prehlada.
ŠKORPIJA
Škorpije koje rade u uslužnim delatnostima ili u prosveti mogu da očekuju napredak u karijeri. Finansijski napredak. Slobodne Škorpije danas mogu da upoznaju jednu veoma privlačnu osobu u znaku Bika ili Lava. Pad imuniteta.
STRELAC
Uspeh očekuje one Strelčeve koji se bave trgovinom i uslužnim delatnostima. Finansijski napredak. Strelčevi mogu da naiđu na nesporazume i nesuglasice u odnosu s partnerom. Situacija zahteva kompromisna rešenja. Glavobolja.
JARAC
Potrudite se da u poslovnoj komunikaciji budete što precizniji tokom izlaganja, jer vam ovaj dan donosi povećanu mogućnost nesporazuma. Posvetite partneru više vremena, jer bi otuđenje moglo imati dugoročne efekte. Bolovi u vratu.
VODOLIJA
Očekujete važne odgovore i rešenja s poslovnog sastanka, ali će atmosfera do kraja poslovnog dana ostati neizvesna. Vodolije koje tragaju za svojom srodnom dušom danas mogu da je upoznaju u krugu svojih prijatelja. Solidno.
RIBE
Ribe koje se bave umetnošću ili nekim kreativnim zanimanjem u ovom periodu mogu da očekuju porast popularnosti. Slobodne Ribe mogu da se zaljube u osobu koja nije slobodna. Postoji mogućnost da uđete u tajnu vezu. Zubobolja.