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Pun Mesec u Blizancima, koji nas očekuje u utorak, 24. novembra, mogao bi da donese neočekivane vesti, važne razgovore i odluke koje menjaju dosadašnji tok događaja. Prema astrološkim prognozama, njegov uticaj posebno će se osetiti u ljubavi, partnerskim odnosima, karijeri i finansijama.

U kombinaciji sa snažnim uticajem Urana, ovaj lunarni događaj mogao bi da nas iznenadi situacijama koje nismo planirali. Neki odnosi mogli bi da dobiju novi pravac, određene poslovne prilike da se pojave iznenada, dok će pojedini horoskopski znaci osetiti potrebu da naprave važne životne promene.

Pogledajte šta pun Mesec u Blizancima donosi vašem horoskopskom znaku.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama su važni razgovori, iznenadne vesti i promene dogovora. Na poslovnom planu mogla bi da se pojavi zanimljiva prilika, naročito ako se bavite pisanjem, komunikacijama ili digitalnim projektima. Ipak, budite oprezni sa novcem i izbegavajte ishitrene odluke. U ljubavi je pravo vreme za rešavanje nesporazuma, dok slobodne očekuje zanimljivo poznanstvo.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Finansije, sigurnost i stabilnost biće u centru vaše pažnje. Mogući su neplanirani troškovi vezani za dom ili porodicu, ali i prilika za dodatnu zaradu. Na poslu bi moglo da dođe do promene uslova ili novih odgovornosti. Ako ste u vezi, otvoreni razgovori o zajedničkoj budućnosti i novcu pomoći će vam da bolje razumete jedno drugo.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj pun Mesec posebno će se odraziti na vas. Pred vama je važna lična odluka koja bi mogla da promeni pravac kojim se krećete. Možda ćete poželeti više slobode, nezavisnosti i prostora da živite u skladu sa svojim potrebama. U ljubavi ćete jasnije sagledati šta očekujete od partnera i odnosa. Slobodni Blizanci mogli bi da dožive neočekivano poznanstvo koje će probuditi njihovu radoznalost.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za vas je ovo period usporavanja, introspekcije i osluškivanja sopstvenih osećanja. Na površinu mogu izaći emocije i pitanja koja ste dugo potiskivali. Na poslovnom planu moguće je završavanje važnog projekta, dok se u finansijama otvara prilika za dodatni prihod. U ljubavi ćete najviše želeti iskrenost, bliskost i osećaj sigurnosti. Ne zaboravite da sebi priuštite dovoljno odmora.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prijateljstva, saradnje i planovi za budućnost dolaze u prvi plan. Neočekivane vesti mogle bi da promene vaše planove ili odnose sa ljudima sa kojima sarađujete. Imaćete mnogo ambicije i energije za posao, ali pazite da na sebe ne preuzmete više obaveza nego što možete da ispunite. U ljubavi je moguće zanimljivo poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za vas bi ovaj pun Mesec mogao da označi važnu prekretnicu u karijeri. Moguća je iznenadna poslovna ponuda, promena odgovornosti ili odluka koja će uticati i na vaš privatni život. Finansijska situacija mogla bi da krene povoljnijim tokom. Ipak, pokušajte da pronađete ravnotežu između profesionalnih ambicija i vremena koje posvećujete ljudima koje volite.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je period novih saznanja, učenja i širenja vidika. Informacija koju neočekivano dobijete mogla bi da promeni vaš pogled na budućnost ili vas podstakne na putovanje, edukaciju ili novi projekat. Poslovne prilike mogu doći iz inostranstva ili preko novih poznanstava. U ljubavi ćete zračiti samopouzdanjem i privlačnošću, ali će biti važno i da otvoreno razgovarate o zajedničkim planovima.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pun Mesec osvetljava teme novca, poverenja i zajedničkih obaveza. Moguće su iznenadne promene u vezi sa kreditima, zajedničkim finansijama ili važnim dogovorima. Na poslu bi mogla da vam se ukaže prilika za napredovanje ili preuzimanje veće odgovornosti. U ljubavi je trenutak da iskreno razgovarate o osećanjima, granicama i onome što želite od zajedničke budućnosti.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Partnerski odnosi biće u središtu dešavanja. Partner bi mogao da vas iznenadi odlukom koja će zahtevati da i sami preispitate svoje stavove i očekivanja. Vreme je za otvorene razgovore o budućnosti i onome što oboje želite. Na poslovnom planu mogu se pojaviti nove prilike za saradnju, posebno sa inostranstvom. Slobodni Strelčevi mogli bi neočekivano da upoznaju osobu koja će brzo privući njihovu pažnju.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Svakodnevne obaveze, posao i organizacija vremena zahtevaće više vaše pažnje. Moguća je reorganizacija, novi projekat ili drugačija raspodela odgovornosti. Budite oprezni sa novcem, naročito kada su u pitanju zajednički troškovi i veća ulaganja. U ljubavi će biti važno da sa partnerom pravednije podelite obaveze. Ne zanemarujte odmor i sopstveno blagostanje.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je zanimljiv period kada su u pitanju ljubav, kreativnost i lično zadovoljstvo. Neočekivano poznanstvo moglo bi da probudi snažne emocije, dok će oni koji su u vezi želeti više spontanosti i uzbuđenja. Na poslovnom planu otvara se mogućnost da kreativnu ideju pretvorite u konkretan projekat. Ne ustručavajte se da jasno izrazite svoje želje i očekivanja.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dom, porodica i emocionalna sigurnost biće u prvom planu. Neočekivani događaji mogli bi da promene vaše planove vezane za stanovanje ili porodični život. Istovremeno, na poslovnom planu otvaraju se nove mogućnosti, ali će zahtevati više vremena i energije. U ljubavi ćete želeti da razgovarate o zajedničkoj budućnosti, dok je u finansijama potreban oprez, posebno kada su u pitanju veći troškovi za dom.