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Srpska pravoslavna crkva 24. novembra, obeležava Svetog mučenika Stefana Dečanskog, praznik koji je u narodu poznat kao Mratindan. Za ovaj dan vezuju se brojni običaji i neobična narodna verovanja, a naši preci posebno su vodili računa o tome šta rade u kući i oko stoke.

Verovalo se da pojedini postupci mogu doneti nesreću domaćinstvu, dok se prema vremenu na ovaj praznik predviđalo kakva nas zima očekuje.

Mratindan je u narodnoj tradiciji poznat i kao dan Svetog Mrate, zaštitnika vukova. Upravo zbog toga ovaj praznik prati čitav niz zanimljivih običaja koji su se prenosili s kolena na koleno.

Foto: Printscreen/Youtube

Prema narodnom verovanju, na Mratindan ne bi trebalo ništa davati niti pozajmljivati iz kuće. Smatralo se da bi takav postupak mogao da donese štetu i nesreću domaćinstvu. Na ovaj dan tradicionalno se izbegavalo i nekoliko kućnih poslova:

Nije se prela vuna, niti su se obavljali poslovi povezani sa njenom obradom. Nije se prao veš.

U pojedinim krajevima nisu radili ni krojači i obućari. Izbegavali su se poslovi oko stoke, a životinje se nisu izvodile iz torova i štala.

Ovi običaji naročito su bili povezani sa verovanjem da je Sveti Mrata zaštitnik vukova i da tokom ovog perioda ima posebnu vlast nad njima.