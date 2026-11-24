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Glumac Janko Radišić priredio je nesvakidašnje iznenađenje gledaocima kviza „Potera“, koji je sinoć emitovan na Prvom programu RTS-a. Užičanin je pred Jovana Memedovića izašao u ulozi šumadijskog seljaka Todora Trajkovića, a duhovitim monologom uspeo je da nasmeje voditelja i pre nego što je odgovorio na prvo pitanje.

Dok se takmičari uglavnom predstavljaju imenom, prezimenom i zanimanjem, Radišić je odlučio da televizijske minute iskoristi i za demonstraciju svog glumačkog umeća.

- Evo odma' da vam se predstavim, zovem se Todor Trajković, selo Miloševo, okrug šumadijski, otadžbina Srbija. Običan sam čovek da običniji ne mogu da budem, vakih kô što sam ja ima na 'iljade. Za mene sigurno niste nikad čuli jer sam anoniman od rođenja. Kol'ko godina imam to ni sam ne znam tačno da vam kažem, znam samo da Srbin ima dva životna doba: ili je u snazi, ili je zanemoćô. Ja sam, fala Bogu, još dobro - rekao je Radišić i nasmejao Memedovića.

Ko je zapravo Todor Trajković?

Lik kojim se Radišić predstavio u popularnom kvizu dobro je poznat ljubiteljima pozorišta. Reč je o glavnom junaku monodrame „E, moj Todore“, nastale prema romanu „Srbijo, Bog ti pomogo“ književnika i satiričara Bojana Ljubenovića.

Radišić, osim što tumači naslovnu ulogu, potpisuje adaptaciju teksta i režiju predstave, koja je u novembru 2023. godine doživela jubilarno, 50. izvođenje.

U središtu ovog komada nalazi se šumadijski seljak koji odlučuje da počne da vodi dnevnik. Kroz njegova duhovita zapažanja o svakodnevici, društvenim prilikama i ljudskim slabostima, publika dobija satiričnu sliku savremene Srbije.

Ipak, glumački talenat i smisao za humor nisu bili dovoljni za pobedu u „Poteri“. Tragač Milan Bukvić bio je izuzetno raspoložen za nadmetanje, a Radišiću je na kraju učešća uputio i simpatičnu poruku:

- Srećan put za Užice.

Bez novčane nagrade ostali su i ostali takmičari.



Ko je Janko Radišić?

Janko Radišić rođen je 7. oktobra 1986. godine u Užicu. Diplomirani je glumac, a domaća televizijska publika imala je priliku da ga gleda u ostvarenjima poput „Studenca“, „Bunara“ i „Južnog vetra“.

Pored pozorišta, filma i televizije, velika ljubav ovog umetnika je muzika. Radišić ima i sopstveni bend, svira gitaru i nastupa po kafanama, a bavi se i preduzetništvom u oblasti izvođačke umetnosti.

Video: Hit scena iz kviza "Potera"