Da li u Skupštini slušate Jova ili Jovu Bakića? Zbog imena profesora i poslanika nastala je jezička nedoumica, a odgovor će mnoge iznenaditi
- Ime Jovo Bakić u srpskom jeziku može da se menja po dva standardna obrasca, pa su ispravni i oblici poput Jova i Jove.
- Lingvisti preporučuju da se prati govor sredine iz koje osoba potiče, ali je važno da se u istom tekstu ne mešaju različiti padežni obrasci.
Da li ste u televizijskom prenosu iz Narodne skupštine slušali Jova ili Jovu Bakića? Jeste li pročitali izjavu Jove ili Jova Bakića? Iako je naizgled reč o jednostavnoj promeni ličnog imena po padežima, odgovor na ova pitanja otkriva jednu od zanimljivih osobenosti srpskog jezika.
Otkako je sociolog i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Jovo Bakić 17. novembra postao narodni poslanik i šef poslaničke grupe Studentske liste, njegovo ime sve češće se pojavljuje u medijima. Međutim, način na koji ga novinari i građani menjaju po padežima nije uvek isti.
Razlog za to nije nužno nepoznavanje gramatike, već činjenica da srpski književni jezik poznaje dva različita obrasca promene pojedinih muških imena koja se završavaju na -o.
Šta kažu srpski lingvisti?
Ovim jezičkim pitanjem svojevremeno se bavio i Odbor za standardizaciju srpskog jezika. U odluci broj 55, čiji je nacrt sastavio lingvista Drago Ćupić, detaljno je objašnjeno kako se menjaju imena poput Jovo, Ivo, Miho, Vlado i Simo.
U većem delu ekavskog govornog područja, kao i u zapadnim ijekavskim govorima, zastupljena je promena po obrascu Jovo – Jove –-Jovi. Nasuprot tome, u istočnim ijekavskim govorima karakteristična je promena Jovo - Jova - Jovu.
Zanimljivo je da oba gramatička obrasca pripadaju standardnom srpskom jeziku, što znači da nijedan od njih nije sam po sebi nepravilan.
Kako se ime Jovo pravilno menja po padežima?
Ukoliko se primenjuje obrazac karakterističan za istočne ijekavske govore, promena izgleda ovako:
- Nominativ (ko?): Jovo Bakić
- Genitiv (koga?): Jova Bakića
- Dativ (kome?): Jovu Bakiću
- Akuzativ (koga?): Jova Bakića
- Vokativ (dozivanje): Jovo Bakiću
- Instrumental (s kim?): Jovom Bakićem
- Lokativ (o kome?): Jovu Bakiću
Prema obrascu zastupljenom u većem delu ekavskog govornog područja, promena je nešto drugačija:
- Nominativ: Jovo Bakić
- Genitiv: Jove Bakića
- Dativ: Jovi Bakiću
- Akuzativ: Jovu Bakića
- Vokativ: Jovo Bakiću
- Instrumental: Jovom Bakićem
- Lokativ: Jovi Bakiću
Razlike postoje čak i prilikom građenja prisvojnih prideva. Tako će u jednom govornom području biti uobičajeno reći Jovov govor, dok će u drugom prirodnije zvučati Jovin govor.
Šta je ipak preporuka lingvista?
U donošenju pomenute odluke učestvovali su neki od najznačajnijih srpskih jezičkih stručnjaka, među kojima su bili Ivan Klajn, Milorad Dešić i Sreto Tanasić.
Njihova preporuka jeste da se, kada je moguće, poštuje način promene imena karakterističan za sredinu iz koje osoba potiče. Međutim, dozvoljeno je i pridržavanje gramatičkog obrasca svojstvenog govorniku ili autoru teksta.
Upravo je u slučaju profesora Bakića zanimljiva i njegova biografija. Rođen je 23. marta 1970. godine u Beogradu, ali je tokom života menjao nekoliko gradova, među kojima su Niš, Prizren, Sarajevo i Podgorica. Tako je imao priliku da živi u sredinama sa različitim jezičkim osobenostima.
Ipak, najvažnije je ne mešati dva gramatička obrasca unutar istog teksta. Ukoliko ste se opredelili za oblik Jova u genitivu, u dativu ćete koristiti oblik Jovu, a ne Jovi.
Sledeći put kada čujete da je neko slušao Jovu Bakića, nemojte žuriti da ga ispravite. Srpski jezik u ovom slučaju dopušta više mogućnosti nego što bi se na prvi pogled moglo pretpostaviti.
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