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Da li ste u televizijskom prenosu iz Narodne skupštine slušali Jova ili Jovu Bakića? Jeste li pročitali izjavu Jove ili Jova Bakića? Iako je naizgled reč o jednostavnoj promeni ličnog imena po padežima, odgovor na ova pitanja otkriva jednu od zanimljivih osobenosti srpskog jezika.

Otkako je sociolog i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Jovo Bakić 17. novembra postao narodni poslanik i šef poslaničke grupe Studentske liste, njegovo ime sve češće se pojavljuje u medijima. Međutim, način na koji ga novinari i građani menjaju po padežima nije uvek isti.

Foto: Printscreen/Youtube

Razlog za to nije nužno nepoznavanje gramatike, već činjenica da srpski književni jezik poznaje dva različita obrasca promene pojedinih muških imena koja se završavaju na -o.

Šta kažu srpski lingvisti?

Ovim jezičkim pitanjem svojevremeno se bavio i Odbor za standardizaciju srpskog jezika. U odluci broj 55, čiji je nacrt sastavio lingvista Drago Ćupić, detaljno je objašnjeno kako se menjaju imena poput Jovo, Ivo, Miho, Vlado i Simo.

U većem delu ekavskog govornog područja, kao i u zapadnim ijekavskim govorima, zastupljena je promena po obrascu Jovo – Jove –-Jovi. Nasuprot tome, u istočnim ijekavskim govorima karakteristična je promena Jovo - Jova - Jovu.

Zanimljivo je da oba gramatička obrasca pripadaju standardnom srpskom jeziku, što znači da nijedan od njih nije sam po sebi nepravilan.

Kako se ime Jovo pravilno menja po padežima?

Foto: Matica Srpska

Ukoliko se primenjuje obrazac karakterističan za istočne ijekavske govore, promena izgleda ovako:

Nominativ (ko?): Jovo Bakić

Genitiv (koga?): Jova Bakića

Dativ (kome?): Jovu Bakiću

Akuzativ (koga?): Jova Bakića

Vokativ (dozivanje): Jovo Bakiću

Instrumental (s kim?): Jovom Bakićem

Lokativ (o kome?): Jovu Bakiću

Prema obrascu zastupljenom u većem delu ekavskog govornog područja, promena je nešto drugačija:

Nominativ: Jovo Bakić

Genitiv: Jove Bakića

Dativ: Jovi Bakiću

Akuzativ: Jovu Bakića

Vokativ: Jovo Bakiću

Instrumental: Jovom Bakićem

Lokativ: Jovi Bakiću

Razlike postoje čak i prilikom građenja prisvojnih prideva. Tako će u jednom govornom području biti uobičajeno reći Jovov govor, dok će u drugom prirodnije zvučati Jovin govor.

Šta je ipak preporuka lingvista?

Foto: Marko Kranjc

U donošenju pomenute odluke učestvovali su neki od najznačajnijih srpskih jezičkih stručnjaka, među kojima su bili Ivan Klajn, Milorad Dešić i Sreto Tanasić.

Njihova preporuka jeste da se, kada je moguće, poštuje način promene imena karakterističan za sredinu iz koje osoba potiče. Međutim, dozvoljeno je i pridržavanje gramatičkog obrasca svojstvenog govorniku ili autoru teksta.

Upravo je u slučaju profesora Bakića zanimljiva i njegova biografija. Rođen je 23. marta 1970. godine u Beogradu, ali je tokom života menjao nekoliko gradova, među kojima su Niš, Prizren, Sarajevo i Podgorica. Tako je imao priliku da živi u sredinama sa različitim jezičkim osobenostima.

Ipak, najvažnije je ne mešati dva gramatička obrasca unutar istog teksta. Ukoliko ste se opredelili za oblik Jova u genitivu, u dativu ćete koristiti oblik Jovu, a ne Jovi.

Sledeći put kada čujete da je neko slušao Jovu Bakića, nemojte žuriti da ga ispravite. Srpski jezik u ovom slučaju dopušta više mogućnosti nego što bi se na prvi pogled moglo pretpostaviti.

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