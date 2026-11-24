Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kada poslednji gost napusti kuću, slavski kolač bude podeljen, a trpeza rasklonjena, domaćini se neretko nađu pred istom nedoumicom - šta treba uraditi sa slavskom svećom koja nije izgorela do kraja? Za njeno paljenje, gašenje i čuvanje vezuju se brojni običaji koji se u srpskim porodicama prenose s kolena na koleno.

Uz slavski kolač, žito i vino, sveća predstavlja jedno od osnovnih obeležja krsne slave. Njena svetlost simbolizuje Hrista i podseća vernike na snagu molitve, čistotu duše, ljubav prema bližnjima i život u skladu sa hrišćanskim učenjem.

Kako skinuti vosak od slavske sveće sa stolnjaka Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Tradicionalno se za slavu kupuje sveća od prirodnog pčelinjeg voska, visine između 50 i 60 centimetara, mada njena veličina nije presudna za obeležavanje praznika. Postavlja se u svećnjak na svečanom mestu, najčešće na slavskom stolu, u blizini ikone svetitelja kojeg porodica proslavlja.

Kako se pravilno pali slavska sveća?

Na dan krsne slave domaćin se prekrsti, izgovori molitvu i zapali sveću. U mnogim srpskim domovima sačuvan je običaj da ona gori tokom čitavog slavskog dana, odnosno dok se u kući okupljaju porodica, rodbina i prijatelji.

Međutim, ukoliko ukućani napuštaju dom ili nema nikoga ko bi nadgledao plamen, sveću iz bezbednosnih razloga treba ugasiti.

Zašto se slavska sveća gasi vinom?

Foto: Nebojša Mandić

U srpskoj tradiciji ustaljena su dva načina gašenja slavske sveće, a oba podrazumevaju upotrebu vina.

Prema prvom običaju, domaćin se najpre prekrsti, a zatim kašičicom zahvati malo vina i pažljivo ga sipa uz fitilj, sve dok se plamen ne ugasi.

U pojedinim krajevima Srbije sačuvan je i običaj da se sveća ugasi komadićem kore slavskog kolača koji je prethodno natopljen vinom.

Ipak, način gašenja sveće nije strogo crkveno pravilo, već običaj koji se može razlikovati od porodice do porodice.

Šta se radi sa slavskom svećom nakon slave?

Slavsku sveću koja nije izgorela do kraja običaj je sačuvati, a ne baciti zajedno sa kućnim otpadom. Najčešće se odlaže pored slavske ikone ili na drugo čisto i dostojanstveno mesto u domu, na kojem se čuvaju predmeti namenjeni molitvi.

Slavska trpeza Foto: Nebojša Mandić

Međutim, to ne znači da sveća mora da ostane netaknuta sve do naredne krsne slave.

Ukućani je mogu ponovo zapaliti tokom godine, naročito prilikom zajedničke porodične molitve ili kada sveštenik dođe da osveti vodicu uoči Vaskrsa.

Ukoliko porodica ne želi da čuva preostali deo sveće, može se posavetovati sa parohijskim sveštenikom o tome da li da ga odnese u crkvu.

Video: Da li trudnice i bolesni treba da poste 40 dana uoči Božića