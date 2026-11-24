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Dok se u ostatku sveta smenjuju dan i noć, stanovnici jednog grada na krajnjem severu Aljaske oprostili su se od Sunca sve do naredne godine. U Utkiagviku, najsevernijem gradu Sjedinjenih Američkih Država, Sunce je poslednji put ove godine zašlo 18. novembra u 13.42 po lokalnom vremenu, a iznad horizonta ponovo će se pojaviti tek 23. januara 2027. godine.

Pred stanovnicima ovog neobičnog mesta je 65 uzastopnih dana bez izlaska Sunca, tokom kojih će jedini prirodni izvor dnevne svetlosti biti sumrak.

Grad Utkiagvik na severu Aljaske Foto: Steven J. Kazlowski / Alamy / Profimedia

Nekada poznat pod imenom Barou, Utkiagvik se nalazi na obali Arktičkog okeana, više od 500 kilometara severno od Arktičkog kruga. U njemu živi oko 5.000 ljudi, koji su navikli na prirodne ekstreme kakve stanovnici većeg dela planete teško mogu i da zamisle.

Prema astronomskim proračunima, prvi izlazak Sunca očekuje se 23. januara oko 13.03 po lokalnom vremenu. Međutim, stanovnici neće dugo uživati u njegovim zracima, jer će se već oko 14.15 ponovo spustiti ispod horizonta.

Da li stanovnici 65 dana žive u potpunom mraku?

Iako naziv polarna noć asocira na neprekidnu tamu, u Utkiagviku situacija nije baš takva. Oko podneva nebo poprima plavičaste, ljubičaste i narandžaste nijanse, stvarajući prizore karakteristične za arktičke predele.

Sunce se tada nalazi dovoljno blizu horizonta da njegova svetlost, rasuta kroz atmosferu, delimično osvetli okolinu.

Čak i tokom zimskog solsticija, 21. decembra, kada severna hemisfera prolazi kroz najkraći dan u godini, stanovnici Utkiagvika imaju nekoliko sati građanskog sumraka.

Pogledajte u galeriji fotografije ovog grada okovanog snegom:

1/5 Vidi galeriju U gradu Utkiagvik na Aljasci počela je polarna noć koja će trajati 65 dana Foto: 66th Training Squadron Detachmen / Zuma Press / Profimedia, Steven J. Kazlowski / Alamy / Profimedia

Posebnu draž arktičkoj zimi daju i prizori polarne svetlosti, odnosno aurore borealis, koja se pod odgovarajućim atmosferskim uslovima može videti na noćnom nebu.

Leti gotovo tri meseca ne pada mrak

Za nesvakidašnju smenu višemesečne svetlosti i tame odgovoran je nagib Zemljine ose, koji iznosi približno 23,5 stepeni.

Tokom zime severna hemisfera nagnuta je od Sunca, zbog čega njegovi zraci pod sve manjim uglom dopiru do područja u blizini Severnog pola. U mestima koja se nalaze dovoljno daleko iza Arktičkog kruga Sunce u jednom trenutku prestaje da izlazi.

Međutim, tokom leta stanovnici Utkiagvika suočavaju se sa potpuno suprotnim fenomenom, poznatim kao ponoćno Sunce ili polarni dan.

Od sredine maja do početka avgusta Sunce ne zalazi, pa je napolju svetlo čak i u ponoć. Ove godine grad je imao približno 84 dana neprekidne dnevne svetlosti.

Zbog toga su zamračene zavese tokom letnjih meseci gotovo podjednako korisne kao dobro osvetljenje u domovima tokom zime.

Kako izgleda život u gradu u kojem Sunce ne izlazi?

Iako bi mnogima život bez sunčevih zraka bio nezamisliv, stanovnici Utkiagvika ne prekidaju svakodnevne aktivnosti zbog dolaska polarne noći. Škole i prodavnice nastavljaju da rade, ljudi odlaze na posao, deca se igraju napolju, a društveni život prilagođava se arktičkim uslovima.

Značajan deo stanovništva pripada starosedelačkom narodu Inupijat, čija je kultura vekovima oblikovana životom u jednom od najsurovijih podneblja na planeti. Tradicionalni lov, ribolov, izrada odeće i okupljanje zajednice i dalje imaju važno mesto u njihovoj svakodnevici.

Međutim, dugotrajno odsustvo prirodne svetlosti može da utiče na raspoloženje, kvalitet sna i unutrašnji biološki sat, zbog čega su održavanje dnevne rutine, fizička aktivnost i druženje posebno značajni tokom zimskih meseci.

Povratak Sunca poseban je događaj

Grad Utkiagvik na severu Aljaske Foto: Steven J. Kazlowski / Alamy / Profimedia

Za stanovnike Utkiagvika prvi izlazak Sunca nakon višenedeljne polarne noći predstavlja mnogo više od astronomskog fenomena.

Kako je jedan od meštana ispričao za meteorološki servis „AccuWeather“, njegov povratak menja atmosferu u čitavom gradu. Ljudi izlaze iz svojih domova i raduju se ponovnom susretu sa sunčevim zracima.

Nakon 23. januara dani će se brzo produžavati. Već poslednjeg dana januara Sunce će iznad horizonta provesti gotovo četiri sata, a nekoliko meseci kasnije stanovnici će ponovo morati da se navikavaju na život bez zalaska Sunca.

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