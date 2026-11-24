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Crni petak za mnoge je prilika da konačno kupe telefon, garderobu, tehniku ili neki drugi proizvod koji već dugo žele po nižoj ceni. Međutim, neretko se dešava da iz prodavnice izađemo sa punim kesama stvari koje uopšte nismo planirali da kupimo. Iako mislimo da smo napravili odličan posao jer smo iskoristili popust, tek kasnije shvatimo da nam većina tih proizvoda zapravo nije bila potrebna.

Zašto nas sniženja toliko privlače i zbog čega ponekad imamo osećaj da moramo da kupimo nešto baš tog trenutka? Odgovor se krije u psihologiji potrošačkog ponašanja, ali i u marketinškim strategijama koje trgovci koriste kako bi podstakli kupovinu.

Popust nam pruža osećaj nagrade

Foto: Nemanja Nikolić

Jedan od razloga zbog kojih teško odolevamo sniženjima jeste osećaj zadovoljstva koji dobijamo kada pomislimo da smo nešto platili manje nego što vredi. Nije nam privlačan samo proizvod, već i ideja da smo pronašli dobru ponudu i uspeli da uštedimo novac.

Stručnjaci ovaj osećaj povezuju sa sistemom nagrađivanja u mozgu. Kada ugledamo nešto što želimo po znatno nižoj ceni, javlja se uzbuđenje i iščekivanje nagrade. Upravo zbog toga kupovina može da nam pruži kratkotrajan osećaj zadovoljstva, čak i pre nego što proizvod počnemo da koristimo.

Tako se dešava da osoba koja je u prodavnicu ušla samo po jedan komad garderobe izađe sa nekoliko novih stvari, uz opravdanje da je šteta ne iskoristiti tako dobar popust.

"Još samo danas" trik koji stvara pritisak

Odbrojavanje do kraja akcije, natpisi "poslednji komadi" i upozorenja da je ostalo još samo nekoliko proizvoda nisu slučajni detalji u reklamama. Njihov cilj je da kod kupaca stvore osećaj hitnosti i strah da će propustiti priliku.

U psihologiji je ovaj fenomen povezan sa strahom od propuštanja, poznatim kao FOMO. Kada verujemo da nešto nećemo moći da kupimo kasnije, počinjemo da razmišljamo manje racionalno. Umesto da se zapitamo da li nam je proizvod potreban, razmišljamo o tome kako ćemo se osećati ako ga ne kupimo na vreme.

Crni petak Foto: SeventyFour/Shutterstock

Psihološkinja Snežana Repac ranije je objasnila da vremenski pritisak tokom Crnog petka može da podstakne impulsivnu kupovinu. Kako je navela, kod pojedinih potrošača osećaj gubitka prilike može da bude snažniji od zadovoljstva koje bi im donela sama kupovina.

Kada kupujemo jer kupuju i svi drugi

Još jedan razlog zbog kojeg trošimo više nego što smo planirali jeste uticaj okoline. Kada na društvenim mrežama gledamo kako drugi objavljuju kese pune proizvoda, najbolje ponude i svoje "ulove" sa Crnog petka, lako možemo da steknemo utisak da i sami nešto propuštamo.

Tome doprinose i algoritmi društvenih mreža koji nam prikazuju sve više sadržaja o sniženjima, preporukama i proizvodima koji su trenutno popularni. Vremenom počinjemo da doživljavamo kupovinu kao događaj u kojem treba učestvovati, čak i kada nemamo konkretnu potrebu.

Stručnjaci sa Univerziteta Jejl ukazuju i na fenomen poznat kao "shopping momentum", odnosno kupovinski zamah. Jedna kupovina može da pokrene niz drugih odluka. Tako, na primer, kada kupimo proizvod koji smo prvobitno planirali, lakše se odlučujemo da u korpu dodamo još nekoliko stvari koje nam nisu bile na spisku.

Kako da ne potrošimo novac na stvari koje nam ne trebaju?

To što su popusti primamljivi ne znači da treba potpuno da ih izbegavamo. Ipak, postoji nekoliko načina da tokom Crnog petka kupujemo promišljenije i ne dozvolimo da nas trenutni osećaj uzbuđenja navede na nepotrebne troškove.

Crni petak Foto: Nemanja Nikolić

Pre svega, korisno je da unapred napravimo spisak stvari koje nam zaista trebaju i odredimo koliko novca možemo da potrošimo. Takođe, pre kupovine trebalo bi da proverimo koliko je proizvod koštao ranije i uporedimo cene u različitim prodavnicama.

Važno je i da ne reagujemo odmah na svaku ponudu. Ako nam se neki proizvod dopadne, možemo da sačekamo pola sata ili nekoliko sati i ponovo razmislimo da li ga zaista želimo. Na kraju, možda je najvažnije da se zapitamo jedno jednostavno pitanje: Da li bih ovo kupio i da nije na popustu? Ako je odgovor negativan, postoji velika verovatnoća da nas je privukla samo ideja o povoljnoj kupovini, a ne stvarna potreba za proizvodom.

VIDEO: Gužve pred otvaranje radnje na Crni petak