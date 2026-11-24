Slušaj vest

Nije prošlo ni nedelju dana otkako je dugo iščekivana video-igra „Grand Theft Auto 6“ ugledala svetlost dana, a ljubitelji čuvenog serijala već su počeli da otkrivaju skrivene detalje i razvijaju teorije o sporednim junacima. Posebnu pažnju privukla je Mendi, bivša devojka glavnog protagoniste Džejsona Duvala, za koju pojedini igrači sumnjaju da vodi dvostruki život i krije mnogo više od neugašenih emocija prema nekadašnjem partneru.

Sve počinje u jednoj od prvih misija igre, nazvanoj „Pipework“, tokom koje Džejson odlazi kod Mendi kako bi naplatio kiriju koju duguje Brajanu Hederu. Međutim, umesto novca, dočekuje ga neobičan zahtev - mora najpre da joj otpuši sudoperu.

Dok se Džejson muči sa zapušenim odvodom, Mendi koristi priliku da flertuje sa bivšim dečkom, pitajući ga zašto svaki put mora nešto da pokvari kako bi je posetio.

Ipak, ono što na prvi pogled deluje kao komična scena između nekadašnjih ljubavnika ubrzo poprima sasvim drugačiji karakter.

Iz sudopere izvukao predmet nalik ljudskom prstu

Tokom popravljanja sudopere Džejson iz cevi izvlači predmet koji neodoljivo podseća na odsečeni ljudski prst. Mendi mu ga gotovo istog trenutka uzima iz ruke i odnosi, ne pružajući konkretno objašnjenje.

Upravo taj detalj podstakao je igrače da detaljnije istraže njenu kuću i neposredno okruženje.

Dodatnu sumnju izazvao je sadržaj prtljažnika njenog automobila, u kojem su pojedini igrači primetili sataru, izbeljivač, lepljivu traku i makaze. Kombinacija ovih predmeta i misterioznog otkrića u sudoperi dovela je do teorije da bi Džejsonova bivša devojka mogla da bude serijski ubica.

Kompanija Rokstar gejms (Rockstar Games), međutim, nije potvrdila ovu teoriju, niti je u samoj misiji nedvosmisleno objašnjeno šta je Džejson pronašao u odvodu.

Igrači pokušavaju da pomire bivše ljubavnike

Pored potencijalno mračne prošlosti misteriozne Mendi, veliku pažnju privukao je i njen odnos sa Džejsonom, koji je sada u vezi sa Lusijom Kaminos, drugom glavnom junakinjom igre.

Mendi otvoreno pokazuje da još gaji simpatije prema bivšem partneru, ali Džejson ne uzvraća na njene pokušaje zavođenja.

Takav razvoj događaja naveo je pojedine igrače da pomisle da su propustili neku skrivenu opciju u dijalogu. Jedan korisnik društvene mreže Iks pohvalio se da je istu misiju odigrao čak sedam puta, nadajući se drugačijem raspletu.

Međutim, bez obzira na postupke igrača tokom razgovora, ishod misije ostaje isti. GTA 6 ne nudi mogućnost da Džejson obnovi ljubavnu vezu sa Mendi.

Igrači pretražuju svaki kutak Mendine kuće

Potraga za dodatnim informacijama o misterioznoj junakinji preselila se i na Redit, gde igrači razmenjuju svoja otkrića.

Jedan korisnik opisao je kako je tokom istraživanja kuće pojeo jabuke koje je pronašao u kuhinji i uzeo Mendinu šolju za kafu. Drugi je, međutim, naišao na znatno zanimljiviji detalj - zajedničku fotografiju Mendi i Džejsona, koju njegova bivša devojka još čuva.

Video: GTA V