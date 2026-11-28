Šta zapravo znači uzvik "bre"? Turci su dali svoj odgovor
Među brojnim izrazima koje je srpski jezik tokom vekova preuzeo od drugih naroda nalazi se i naša najpoznatija poštapalica, čuveno "bre".
Koreni ove kratke reči vode ka Turskoj i Grčkoj. Dok je mnogi bez razmišljanja svrstavaju u klasične turcizme, pojedina lingvistička istraživanja ukazuju na to da su je zapravo Turci preuzeli od Grka. Pored našeg govornog područja, ova uzrečica je odomaćena i u Severnoj Makedoniji, Bugarskoj, kao i u Albaniji.
Kako se definiše u jeziku?
Pored dileme oko samog porekla, pravopis srpskog jezika ovu reč svrstava u uzvike, ali je njeno tačno značenje teško precizno odrediti jer ima izuzetno široku primenu u svakodnevnom govoru.
Rečca "bre" sama po sebi ne nosi nikakvo konkretno značenje u našem jeziku, već služi da pojača neku rečenicu, naglasi emociju, izrazi iznenađenje ili divljenje, ali i da pokaže ljutnju ili izda naređenje.
Pošto u narodu vlada uverenje da ovaj izraz vuče korene direktno iz turskog jezika, nedavni boravak ekipe Telegrafa u toj zemlji bio je idealna prilika da domaćine pitaju šta ta reč zapravo predstavlja u njihovom govoru.
Odgovor koji je iznenadio
Pitanje je najpre izazvalo pomalo zbunjen i čudan pogled sagovornika. Kako su objasnili, "bre" ni u turskom jeziku "nema posebno značenje", već se, baš kao i u Srbiji, upotrebljava isključivo kao "pojačivač emocija".
Pored toga, otkrili su da se u njihovom svakodnevnom govoru ravnopravno koriste i oblik "bre" i skraćena varijanta "be".
Danas zvuči zastarelo
Ovaj izraz se u Turskoj zadržao uglavnom u njenom evropskom delu, dok se među mlađim i srednjim generacijama čuje sve ređe, jer savremenim stanovnicima ove zemlje danas zvuči arhaično, ruralno i pomalo epski.
(Kurir.rs/Telegraf)