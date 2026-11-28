da li ste znali

da li ste znali

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Među brojnim izrazima koje je srpski jezik tokom vekova preuzeo od drugih naroda nalazi se i naša najpoznatija poštapalica, čuveno "bre".

Turska Foto: Dani Salvà / VWPics / Profimedia

Koreni ove kratke reči vode ka Turskoj i Grčkoj. Dok je mnogi bez razmišljanja svrstavaju u klasične turcizme, pojedina lingvistička istraživanja ukazuju na to da su je zapravo Turci preuzeli od Grka. Pored našeg govornog područja, ova uzrečica je odomaćena i u Severnoj Makedoniji, Bugarskoj, kao i u Albaniji.

Kako se definiše u jeziku?

Pored dileme oko samog porekla, pravopis srpskog jezika ovu reč svrstava u uzvike, ali je njeno tačno značenje teško precizno odrediti jer ima izuzetno široku primenu u svakodnevnom govoru.

Turska Foto: Dani Salvà / VWPics / Profimedia

Rečca "bre" sama po sebi ne nosi nikakvo konkretno značenje u našem jeziku, već služi da pojača neku rečenicu, naglasi emociju, izrazi iznenađenje ili divljenje, ali i da pokaže ljutnju ili izda naređenje.

Pošto u narodu vlada uverenje da ovaj izraz vuče korene direktno iz turskog jezika, nedavni boravak ekipe Telegrafa u toj zemlji bio je idealna prilika da domaćine pitaju šta ta reč zapravo predstavlja u njihovom govoru.

Odgovor koji je iznenadio

Pitanje je najpre izazvalo pomalo zbunjen i čudan pogled sagovornika. Kako su objasnili, "bre" ni u turskom jeziku "nema posebno značenje", već se, baš kao i u Srbiji, upotrebljava isključivo kao "pojačivač emocija".

Turska Foto: David Coleman | Have Camera Will Travel / Alamy / Profimedia

Pored toga, otkrili su da se u njihovom svakodnevnom govoru ravnopravno koriste i oblik "bre" i skraćena varijanta "be".

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