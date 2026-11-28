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Čim napolju stegne zima, većina ljudi odmah posegne za termostatom kako bi dodatno zagrejala stan. Ipak, poznavaoci ove oblasti otkrivaju da tajna savršeno ugrejanih apartmana u prestižnim hotelima nije u stalnom dogrevanju, već u sprečavanju da toplota pobegne iz prostorije, i to uz pomoć nekoliko sasvim običnih poteza koje svako može da primeni u svom domu.

grejanje Foto: Shutterstock

Stručnjaci objašnjavaju trikove koji se godinama uspešno koriste u vrhunskom hotelijerstvu kako bi gostima tokom zimskih meseci bilo maksimalno prijatno, a da pritom računi za energente ne dostignu astronomske iznose. Čitava filozofija zasniva se na pametnom korišćenju zavesa, slojevitom pokrivanju, dobrom rasporedu nameštaja i zaštiti podova.

Navucite zavese pre zalaska sunca

Jedan od najlakših, ali i najdelotvornijih poteza jeste spuštanje ili navlačenje zavesa pre nego što se spusti mrak. Onog trenutka kada sunce zađe i temperatura napolju naglo opadne, gubitak toplote kroz prozorska okna drastično se ubrzava, čak i kada su prozori sasvim zatvoreni i odlično zaptivaju.

radijator Foto: Shutterstock

Zbog toga ne treba da čekate da prostorija počne da se hladi, već navucite zavese dok u njoj još uvek vlada prijatna temperatura. Najbolji rezultat postiže se teškim, gustim zavesama kakve se često viđaju po hotelima, jer one stvaraju snažnu izolacionu prepreku između ledenog stakla i ugrejanog vazduha u sobi, mada će i klasične tanje zavese osetno umanjiti rasipanje toplote.

Više tanjih slojeva umesto jednog debelog jorgana

Još jedan adut hotelske udobnosti leži u načinu na koji se zimi priprema ležaj. Umesto oslanjanja na jedan glomazan i težak jorgan, u hotelima se praktikuje ređanje nekoliko tanjih pokrivača. Slojevi vazduha koji ostaju zarobljeni između njih ponašaju se kao prirodni izolator i uspešno čuvaju toplotu ljudskog tela.

Kako zadržati toplotu u stanu Foto: Shutterstock

Ovakav sistem veoma lako možete uvesti i u svoju spavaću sobu ako ispod uobičajenog jorgana postavite lagano termo ćebe, preko samog jorgana dodate prekrivač od vune ili flisa, a tokom najledenijih zimskih noći koristite posteljinu od flanela koja momentalno pruža osećaj mekoće i topline. Na taj način biće vam znatno prijatnije dok spavate, bez ikakve potrebe da noću uključujete grejanje u spavaćoj sobi.

Odmaknite nameštaj od radijatora

Način na koji ste rasporedili pokućstvo direktno određuje koliko će vam u domu biti toplo. Kabasti komadi nameštaja, kao što su ugaone garniture, velike fotelje ili kreveti, ukoliko su prislonjeni tik uz grejna tela, ometaju slobodnu cirkulaciju ugrejanog vazduha. Umesto da ravnomerno ispunjava čitavu prostoriju, toplota ostaje "zarobljena" u uskom prostoru između radijatora i samog nameštaja, pa je dovoljno da garnituru pomerite samo malo u stranu kako bi vazduh neometano strujao.

Kako zadržati toplotu u stanu Foto: Shutterstock

Ne zanemarujte hladne podove

Ledeni podovi su najčešći razlog zbog kojeg nam se čini da je u sobi znatno svežije nego što to pokazuje termometar. Stručnjaci preporučuju da obavezno prostrete tepihe, naročito na mestima pored kreveta. Pored toga što vam ujutru čim spustite noge na pod neće biti hladno za stopala, tepih ima ulogu dodatnog izolatora koji ne dozvoljava da hladnoća iz poda izvlači dragocenu toplotu iz vazduha u prostoriji.

Kako ističu poznavaoci ovih metoda, ovakve sitne prepravke u domu ne traže nikakav veliki trošak, a mogu u velikoj meri da smanje potrebu za stalnim pojačavanjem grejanja tokom hladnih zimskih dana.

Pogledajte video: Kako odzračiti radijator