VELIKI PROLEĆNI HOROSKOP OD 20. MARTA DO 21. JUNA: Zvezde vam donose pozitivne vibracije i uzbudljiv LJUBAVNI ŽIVOT!

Proleće je vreme oživljavanja, novih početaka i puštanja starih stvari.. Posle nečega što je izgledalo kao beskrajna zima, dani su konačno počeli da budu sve duži i lepši, a ne zaboravimo i da je mnogo teških meseci iza nas.

Vreme je da iskoristite pozitivne vibracije ovog obećavajućeg godišnjeg doba i to kroz prolećni horoskop od 20. marta do 21. juna. Prva stvar koju astrolozi navode je da je ovo proleće veoma intenzivno za vaš ljubavni život, bez obzira koji ste znak u horoskopu. Kažu da je proleće prethodnik obnove i daje nam želju za promenom. Toliko je mogućnosti u vazduhu, od ljubavnih susreta, strasti, razočaranja do novih projekata, a pitanje je šta vam sprema proleće 2021. godine?

foto: Profimedia

Ovan

Zanimljivo vreme

Proleće će vam doneti veoma nezgodan početak, ali kada se izborite sa teškim periodom, sve će biti mnogo lakše. Budite strpljivi, naročito tokom marta meseca, jer Merkur iskače iz koloseka i poprilično remeti vaš svakodnevni život. Ključ prolaska kroz teške dane je da na sve gledate sa osmehom, i da budete smeli i odvažni. April je srećan mesec za Ovnove.

foto: Shutter

Bik

Savršen period za promene

Ovaj period će obeležiti vaša neumoljiva odlučnost i želja za promenama. Kod kuće, u ljubavi i na poslu, odlučujete da preuzmete kontrolu i donesete važne odluke. Ako ste nezadovoljni kako se stvari odvijaju, najbolje je da promenite stvari i radite na ostvarivanju svojih ciljeva. Ne zaboravite da odvojite malo vremena za sebe ovog proleća. Postarajte se da budete srećni!

foto: Shutter

Blizanci

Samo polako

Nepoželjni finansijski problemi mogu se pojaviti, ali ne dozvolite da vas sputavaju. Blizanci imaju neverovatn moć prilagođavanja i uvek će naći rešenje za probleme sa kojima se suočavaju. Od maja pa nadalje, zvezde spremaju neke neverovatne stvari za vaš znak i definitivno će vam namignuti! Biće pozitivnog iznenađenja.

foto: Profimedia

Rak

Biće eksplozivno!

Vi ste vrlo ste zahtevni i potrudićete se da ne ostanete nedorečeni. Bez obzira da li se to odnosi na ljubav, porodicu ili posao, nećete se šaliti i brzo ćete rešiti probleme. Dosta vam je čekanja da se stvari promene same od sebe i konačno ćete uzeti sudbinu u svoje ruke. Naredni meseci će biti veoma ispunjeni, ali verujte, svideće vam se uzbuđenje.

foto: Shutter

Lav

Nagradite se za sve napore

Ovaj period biće veoma turbulentan, sigurno je reći da će biti uspona i padova. Frustracije i nepredvidivi problemi mučiće ljubavni i profesionalni život, ali ne dozvolite da vas to slomi i nastavite da držite glavu visoko. Malo ublažite svoj stav i na taj način pokušajte da promenite taktiku da biste dobili bolje rezultate.

Devica

Žudećete za promenom

Promena vam se sprema ovog proleća, ali ne brinite, sve izgleda veoma pozitivno! Doživećete novo buđenje, a vaša novopronađena energija izgleda vrlo impresivno. Bićete efikasni, bistri, dinamični i kreativni, što znači da imate tačno ono što je potrebno za postizanje svih vaših ciljeva, kako u ličnom tako i u profesionalnom životu. Verujte u sebe. Samo pripazite na svoje finansije u martu!

foto: Profimedia

Vaga

Novi izazovi

Biće korisno za vas da preuzmete kontrolu nad svojom sudbinom. Ako nešto želite da ostvarite, onda je proleće najbolje vreme za to. Ako razmišljate o pokretanju novog poslovnog poduhvata ili ideje, krenite! Što ste ambiciozniji, to ćete biti uspešniji, kako u ljubavi, tako i u finansijskom pogledu.

foto: Shutter

Škorpija

Predviđajte

Biće ovo pozitivan period za vas, iako ćete verovatno naići na neke probleme u vezi. Veoma ste disciplinovana osoba i odlučili ste da ćete ako poštujete pravila, moći da ostvarite svoje ciljeve. Ako vam nešto zapne i osetite se izgubljeno i zbunjeno, Mars i Saturn će vas voditi i predati vam ključeve uspeha. Vaša intuicija je odličan vodič, zato slušajte pažljivo svoje osećaje.

foto: Shutter

Strelac

Ljubav, pobede i promene!

Tajna uspeha je da ne dozvolite da skrenete sa puta. Proleće će sa sobom doneti puno strasne ljubavi i neverovatnog uspeha. Evo saveta za vas, ne talasajte i stvari će biti sasvim ok. Vaša energija će biti impresivna i nećete imati problema da ljude zaiteresujete svojim idejama. Vaša snažna ličnost će biti primećena, zato ciljajte visoko!

foto: Shutter

Jarac

Sunčan period

Vreme je da se osmehnete, jer ste jedan od najsrećnijih horoskopskih znakova. Zvezde su vas zaista razmazile u svim oblastima života. U aprilu će vam Mars i Saturn dati dodatni podsticaj potreban za napredak u vašim projektima. Maj će sa sobom doneti neke promene u vašim finansijama, pa iskoristite prosperitetni period na maksimalan način i počastite se sa porodicom. Mogla bi doći zanimljiva ponuda, pa budite sigurni da ste je maksimalno iskoristili.

foto: Profimedia

Vodolija

Usponi i padovi

Loše vesti su što ovo proleće ne izgleda idealno za vas, ali budite uvereni da će u narednih nekoliko meseci biti i nekih dobrih vesti; posebno finansijski. Možete se mučiti u pronalaženju svog mesta, a nesporazumi mogu dovesti do neslaganja. Srećom po vas, možete računati na podršku svog partnera! Imajte na umu ovaj savet; ne zaboravite da svoje probleme podelite sa ljudima koji su vam najbliži i oni će vam pomoći da to jasnije vidite.

foto: Shutter

Ribe

Srećno proleće

Proleće će za vas biti zaista napredan period, čak i ako je mesec maj rezervisan za stres. Sreća vas prati u vašem ljubavnom i profesionalnom životu. Pametno iskoristite ovo vreme i usredsredite se na pokretanje porodičnih i profesionalnih projekata. Vaša intuicija u kombinaciji sa vašom kreativnošću zaista je impresivna i ljudi vas definitivno sve više primećuju! Najveći izazovi su vam da verujete u sebe i dovoljna hrabrost da donesete odluke.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./My.astrofame)

BONUS VIDEO:

00:07 BRENA OBJAVILA SNIMAK SA SINOM I BUDUĆOM SNAJKOM! Pevačica pokazala kako se ZABAVLJA sa Viktorom i Sandrom!

Kurir