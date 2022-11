ISPAO IZ KVIZA I SVI SU TUŽNI! Godinama među najboljima: Evo zašto Vladimira SRBIJA OBOŽAVA iako sinoć nije uspeo u Slagalici!

Foto: Printskrin / You Tube

Vladimir Krnač (56) je ispao iz daljeg takmičenja u okviru superfinala kviza "Slagalica" jer ni u revanšu nije uspeo da skupi više poena od protivnika. Ipak on ostaje još uvek jedan od omiljenih takmičara ovog kviza u domaćoj javnosti.

Krnač iz Bačkog Petrovca najpopularniji je učesnik kviza "Slagalica", bilo da pobedi ili ne. Ljudi ga obožavaju jer je po struci bravar i skroman građevinac, koji prehranjuje četvoro dece, te humani davalac krvi - čak 106 puta je u te svrhe zasukao rukav.

Krnač je bio pasionirani gledalac kvizova kada je pre 17 godina odlučio da se prijavi na kviz "Sam protiv svih". Tada je osvojio 140.000 dinara i nastavio da se takmiči i to, kako kaže, više zbog takmičarskog duha nego novca. Do sada je učestvovao u 13 različitih kvizova, od čega je uspeo da se plasira u pet različitih finala, a u "Slagalici" je čak dva puta bio finalni pobednik.

- Bilo je tu raznih kvizova, ali u "Slagalici" sam uvek imao uspeh. Osećam se kao kod svoje kuće kad tamo dođem. Nisam loš enigmatičar, ali suvo znanje je moj fah - priča Krneč.

Danas mu, kaže, učenje ide teže nego pre dvadesetak godina kada je počeo da se takmiči.

- Vreme za učenje još i nađem, ali jako teško pamtim u ovim godinama. Jedan podatak memorišem, dva ispustim. Ali pratim kvizove i uspevam da uhvatim srž, vidim koje oblasti se traže - priča Krnač.

Po obrazovanju je bravar i samouki građevinac. Šira javnost ga zna i po nadimku "hodajuća enciklopedija". Ipak, da nije građevine, kaže da bi teško preživeo sa velikom porodicom i dok radi teške poslove, u glavi slaže različite podatke u stotine "foldera" koje ima. Zašto radi na građevini je, kaže, jedno od pitanja na koje najčešće odgovara i obično šalom:

- Još me nisu zvali da budem finasijski direktor.

- Građevinci sve uvek okreću na šalu, pa tako i moje kolege moja takmičenja. Sa druge strane kvizaši ne mogu da se načude da sam građevinac. Obično ponove pitanje "ti stvarno radiš na građevini?" A šta ću kad nema ništa drugo, nemam formalno obrazovanje, nisam imao dovoljno istrajnosti. Posle srednje škole upisao sam fakultet, mašinstvo, ali sam otišao u vojsku. Godinu dana bez knjige i ponuda za posao je dovela do toga da se na fakultetu zadržim cele dve nedelje - objašnjava Krneč.

Gledaoci već znaju da se u svaku igru razume i odnosi veliki broj poena. Interesuju ga sve oblasti, ali sport mu je najomiljeniji. U "Slagalici" najviše voli igru "Ko zna zna". Obožava i muziku, i to sve vrste, od ozbiljne do narodne, jedino je "tanak" sa filmom, jer zbog obaveza ne stiže da ih pogleda u miru i do kraja. Dodaje da je ceo proces učenja danas drugačiji, jer se svašta saznaje usput, preko televizije ili računara posle napornog posla, dok je ranije moralo da se uči iz enciklopedija, koje i dalje popunjavaju većinu njegovih polica.

Najveći navijači, ali i kritičari, su mu članovi porodice, sinovi Vladimir (24), Branislav (23) i ćerke Kristina (20) i Marina (17). Za suprugu Senku u šali kaže da je "supervizor".

- Njima je to već odavno normalno, samo konstatuju "opet si bio na kvizu". Kad uhvatim vremena odem na sad popularne pab kvizove i mogu vam reći da ima mnogo mladih koji su dobro ispekli zanat - kaže Vladimir Krnač.

Jedina neostvarena želja ostao je "Milioner", dva puta nije uspeo da prođe "najbrži prst" i tako sedne na "vruću stolicu".

Kako piše Informer, Vladimir je poznat kao i veliki humanista, jer je do sada 106 puta dobrovoljno dao krv . Da nema zdravstvenih smetnji nastavio bi to da čini i dalje, ali nažalost zbog lekova koje koristi to mu više nije dozvoljeno.

