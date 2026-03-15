Slušaj vest

Srpski TikToker Mića Ašćerić nedavno je podelio sa pratiocima svoju novu adresu - vilu sa tri sprata i prizemljem u samom centru Beograda. Objekat je star više od sto godina i kombinuje šarm starih gradskih kuća sa misterioznim ambijentom koji je karakterističan za starije građevine.

Na svom TikTok profilu Mića je dokumentovao svaki deo kuće, pokazujući kako je uređena i organizovana, ali najveću pažnju izazvao je podrum - prostorija koja je izazvala i njegovu strahopoštovanje, ali i reakcije hiljada pratilaca.

Podrum koji izaziva jezu

Dok je snimao podrum, Mića je odmah privukao pažnju svojih gledalaca neobičnim detaljem.

"Nalazim se u podrumu kuće i vi ne znate šta sam pronašao. Jezivo", rekao je dok je kamera pratila svaki njegov korak.

Podrum sadrži malo kupatilo i na prvi pogled ništa nije ukazivalo na neobičnosti. Međutim, iza WC šolje Mića je primetio vrata nalik malom ormariću. Njegova reakcija je bila kombinacija znatiželje i straha: "Pomislim se šta li je ovo ovde, kakav je ovo ormar što se otvara ovako...ju. Rekoh možda je samo neka maska, šta god…"

TikToker se povukao na trenutak, priznajući da ga je prostor uplašio. "Ako je rupa neka duboka, ja ću se onesvestiti, a još veći strah imam ako neko živi tamo. Mislim, znam da se to verovatno ne dešava, ali…" rekao je.

Prava priroda otvora

Nakon nekoliko sekundi neizvesnosti, Mića je odlučio da pogleda unutra. Ispostavilo se da iza vrata nije ništa strašno - prostor je predviđen za sakrivanje vodovodnih cevi i instalacija.

"Ma idi bre! Ma idi bre, ma mrš! Cevi! A Bože. Ja sam pomislio neka duboka, duboka rupa, bunar. Sav sam se naježio. Ne daj Bože da sam čuo nekoga... Na prvu sam se odsekao", rekao je kroz smeh, vidno olakšan što je otkrio da iza otvora nema ničeg opasnog.

MIća Ašćerić u podrumu vile u Beogradu stare 100 godina Foto: printscreen/tiktok/ascericm

Reakcije pratilaca

Njegova iskrena i duhovita reakcija odmah je izazvala lavinu komentara: "Mića živi sa duhovima", "Ježim se i od cevi", "Ne bih silazila dole nikada", "Ma ja u tu kuću ne bih zalazila, a kamoli u podrum", "Sto ne znači da nisu nekoga držali u toj rupi", samo su neki od komentara korisnika.

Snimak je brzo postao viralan, a reakcija Miće Ašćerića još jednom je pokazala koliko stari podrumi i neočekivani detalji mogu kombinovati strah i humor, posebno kada ih neko dokumentuje sa iskrenim reakcijama.

Pogledajte video: Par renovirao staru kuću