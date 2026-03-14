Imaju po 19 godina i već su kupili prvu kuću

Mladi par napravio je veliki životni korak kupovinom prve nekretnine u 19. godini, nakon što su, kako kažu, izbacili porudžbine za dostavu hrane i večernje izlaske. Megs Klement i njen partner Sem Rajs nedavno su završili kupovinu svog prvog doma nakon 18 meseci štednje.

Ukupno su potrošili 28.000 funti (oko 32 hiljade evra), uključujući depozit od 19.000 funti (oko 22 hiljade evra), a sada su posvećeni uređivanju i pretvaranju nekretnine u dom.

Disciplina u štednji i zajednički ciljevi

Par, koji je vezu započeo sa 16 godina u Devonu, postavio je sebi cilj da mesečno štedi najmanje po 1.000 funti (oko 1150 evra).

Megs, koja sada ima 20 godina, ispričala je da su nakon polaganja vozačkih ispita odlasci u "Mekdonalds" i "KFC" bili gotovo svakodnevni. Ipak, nakon što su čuvali kuću njenih bake i deke, zainteresovali su se za kupovinu sopstvenog doma i odlučili da ozbiljno počnu da štede.

Kako sve više mladih odustaje od klasičnih izlazaka, Megs i Sem su imali dodatnu prednost jer nisu trošili velike sume novca na vikend druženja. Megs radi u oblasti nege osoba na kraju života i ima 40 radnih sati nedeljno, dok Sem, 19 godina, radi kao stolar i vatrogasac.

Prvi koraci ka kupovini

Zahvaljujući zajedničkim prihodima, smanjenju troškova za hranu za poneti i uz pomoć finansijskog savetnika, počeli su da daju ponude za nekretnine. Sada su vlasnici kuće sa dve spavaće sobe, krajnje u nizu, sa prilazom za tri vozila, navodi Dejvonu Lajv.

"I dalje smo uspevali da se zabavljamo tokom godinu i po dana štednje, ali uz budžet. Iskreno, ne izlazimo mnogo – ne znam da li je to samo kod nas ili je to danas normalnije. I dalje smo putovali jer to volimo da radimo zajedno i nismo mogli sve da izbacimo, ali smo svakako smanjili naručivanje hrane," rekla je Megs.

"Kada smo položili vozačke, bili smo u Mekdonaldsu i KFC-u skoro stalno. Počeli smo da štedimo neposredno pre 18. rođendana. Oboje smo radili puno radno vreme nakon završetka škole i bili na obukama."

"Kada smo završili obuke, plata nam je porasla pa smo mogli da povećamo mesečnu štednju. Nismo planirali da kupimo kuću tako mladi - to je zapravo postala ideja nakon što smo čuvali kuću mojih baka i deke, i uspeli smo da je ostvarimo," rekla je Megs pa dodala:

"Imali smo oko 18 godina kada smo gledali prvu kuću koju smo želeli, ali nismo mogli da je priuštimo – to nas je podstaklo da štedimo još više."

Prepreke tokom procesa kupovine

Megs je priznala da put nije bio potpuno lak.

"Pronašli smo drugu kuću, dali ponudu i ona je bila prihvaćena. Međutim, nakon pregleda, pokazalo se da ima strukturna oštećenja, pa smo na neko vreme prestali da tražimo dok se nije pojavila ova."

"U početku je bila iznad našeg budžeta, ali su nas ohrabrili da je pogledamo. Pošto je bila duže vreme na tržištu i zahtevala radove, dali smo nižu ponudu. Prva je odbijena, a druga je prihvaćena."

"Uspeli smo da spustimo cenu za 25.000 funti. Naš finansijski savetnik bio je izuzetan od početka do kraja i vodio nas kroz ceo proces sa hipotekom."

Ponos zbog postignuća

"Prvi smo iz našeg društva koji su kupili kuću. Oboje smo veoma ponosni što imamo svoj dom, posebno u trenutnim uslovima na tržištu," zaključila je.

