Vikend horoskop od 13. do 15. marta: Ovnovi puni ideja za naredni period, a Blizanci neka ne odlažu razgovor
Vikend horoskop za period od 13. do 15. marta otkriva šta svakog znaka Zodijaka čeka na polju ljubavi, porodice, zdravlja i ličnog razvoja.
Ovan
Naredni dani donose pojačanu energiju i želju za promenom. Moguć je susret sa osobom iz prošlosti koji budi stare uspomene i podstiče nove planove. Razgovori sa prijateljima mogu otvoriti zanimljive ideje za naredni period. U ljubavi se javlja potreba za više iskrenosti i spontanosti. Dobro će prijati izlazak, kratka šetnja ili otkrivanje novog mesta u gradu.
Bik
Predstojeći dani donose potrebu da se razmisli o prioritetima i planovima. Razgovor sa bliskom osobom može pomoći da se neke nedoumice razjasne. Atmosfera će biti mirnija nego inače, što pogoduje opuštanju i povratku starim hobijima. U ljubavi se otvara prostor za topliji odnos i više razumevanja. Kreativna aktivnost ili vreme posvećeno sebi može doneti inspiraciju.
Blizanci
Razgovor koji dugo odlažete mogao bi doneti važne uvide i nove ideje. Društvena dešavanja biće prilika za zanimljiva poznanstva. Moguće je da se kroz neformalni susret razvije simpatija ili obnovi stari kontakt. Izlazak ili okupljanje sa prijateljima donosi dobru energiju i podstiče nove planove.
Rak
Stiže više introspektivnih trenutaka i potrebu da se razjasne emocije. Razgovor sa bliskom osobom može pomoći da sagledate neke odnose iz drugačije perspektive. Porodična atmosfera biće u prvom planu. U ljubavi se javlja želja za sigurnošću i nežnošću. Mirno veče kod kuće, pisanje ili tiha šetnja mogu pomoći da se uspostavi unutrašnji balans.
Lav
Vikend donosi nalet optimizma i želju za novim iskustvima. Moguća je zanimljiva poslovna ili kreativna ideja koja menja način razmišljanja o budućnosti. Druženje sa prijateljima podstiče inspiraciju i donosi vedru atmosferu. U ljubavi se može pojaviti prijatan flert ili nečija pažnja. Kratak boravak u prirodi ili spontano okupljanje može dodatno popraviti raspoloženje.
Devica
Predstojeći dani pogoduju rešavanju sitnih obaveza koje su dugo čekale. Fokus na detaljima donosi osećaj zadovoljstva i reda. Organizacija prostora ili planiranje naredne nedelje može biti posebno uspešno. U ljubavi je moguć miran razgovor koji donosi više razumevanja. Sređivanje radnog ili životnog prostora doneće osećaj kontrole i smirenosti.
Vaga
Vikend donosi potrebu za lepotom, umetnošću i prijatnim društvom. Kreativne aktivnosti ili kulturni događaji mogu podići raspoloženje i doneti inspiraciju. Kontakti sa prijateljima biće lagani i opuštajući. U ljubavi je naglašena romantika i želja za zajedničkim trenucima. Šetnja, poseta izložbi ili jednostavno uživanje u omiljenoj muzici može vratiti unutrašnju ravnotežu.
Škorpija
Emocije su tokom vikenda izraženije nego inače, pa će mnogi želeti više vremena za sebe. Razmišljanje o važnim odnosima može doneti nove uvide. Razgovor sa osobom od poverenja pomoći će da se neke stvari jasnije sagledaju. U ljubavi se budi potreba za dubljom povezanošću. Boravak u prirodi ili duža šetnja mogu doneti smirenje i mentalnu jasnoću.
Strelac
Vikend budi želju za promenom i novim iskustvima. Kratak izlet, nova aktivnost ili susret sa ljudima drugačijih interesovanja mogu doneti osveženje. Raspoloženje će biti avanturističko i optimistično. U ljubavi je moguća spontana simpatija ili zanimljiv razgovor sa osobom koja deli slične poglede. Istraživanje novih mesta ili planiranje putovanja može uneti dodatnu energiju.
Jarac
Predstojeći dani donose razmišljanje o planovima i ličnim ciljevima. Može se javiti potreba da se napravi jasniji plan za naredni period. Razgovor sa nekim ko ima iskustva u poslu može doneti korisne savete. U ljubavi je naglašena stabilnost i želja za sigurnim odnosima. Mirnije aktivnosti, poput čitanja ili gledanja dokumentarnog filma, mogu doneti inspiraciju.
Vodolija
Naredni dani donose više društvenih prilika i potrebu za druženjem. Okupljanje sa prijateljima može doneti zanimljive razgovore i nove ideje. Atmosfera će biti opuštena, a humor u prvom planu. U ljubavi se može pojaviti neočekivana pažnja ili poruka koja budi osmeh. Organizovanje večeri kod kuće ili neformalnog druženja može stvoriti prijatne uspomene.
Ribe
Intuicija će tokom vikenda biti posebno izražena. Biće lakše prepoznati sopstvene potrebe i emocije. Kreativne aktivnosti mogu pomoći da se izrazi ono što se teško izgovara. Mirniji tempo doneće osećaj balansa. U ljubavi je moguća nežna atmosfera i bliskost sa osobom koja razume vaše raspoloženje. Umetnost, muzika ili mali kreativni projekat mogu doneti unutrašnje zadovoljstvo.
(Kurir.rs/Sensa)
Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?