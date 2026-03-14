Dnevni horoskop za 14. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ove subote.

OVAN

Oblast posla je odlična. Očekuje vas uspeh ukoliko posao ima veze sa zakonom ili inostranstvom. Posvećeni ste tajnoj vezi. Imate utisak da vam partner u svemu odgovara. Zdravlje je solidno, mada ste pomalo napeti.

BIK

Zainteresovani ste za pokretanje privatnog biznisa. Konačno se osećate spremno da napravite novi korak. Zadovoljni ste vezom. Voljena osoba se trudi oko vas, stalno vam udovoljava. Prija vam njena briga. Zdravlje je solidno.

BLIZANCI

Zadovoljni ste situacijom na poslu jer se sve regularno odvija. Raspoloženje vam kvari iznenadni trošak, koji uopšte niste planirali. Vaše emocije su stabilne, baš kao i veza. Kad je zdravlje u pitanju, genitalije su osetljive.

RAK

Očekuje vas finansijski dobitak. Generalno ste zadovoljni poslom, naročito ukoliko imate saradnju sa inostranim kolegama. Emocije su vam žestoko proradile i želite partnera isključivo za sebe. Ljubomorni ste bez razloga. Zdravlje je stabilno.

LAV

Saradnja sa inostranim partnerima odlično se razvija. Očekuju vas teškoće vezane za pravna pitanja. Prezadovoljni ste vezom. Razmišljate o braku, ali to ne pominjete voljenoj osobi. Mogući su problemi s kožom.

DEVICA

Ušli ste u fazu poslovne monotonije. Potrebna vam je promena u vidu novog posla. Nezadovoljni ste vezom. Analizirate ponašanje partnera i pitate se da li je on najbolji izbor za vas. Očekuje vas pad raspoloženja.

VAGA

Nezadovoljni ste saradnjom sa inostranim saradnicima. Ne dopada vam se njihov neodgovoran stav prema poslu. Ukoliko ste slobodni, zabrinuti ste što nikako da nađete partnera. Nervni sistem je osetljiv.

ŠKORPIJA

Radite ubrzano, više poslova odjednom i koncentracija vam je slaba. To neminovno dovodi do grešaka. Vaše emotivne potrebe su snažne. Insistirate na susretu s partnerom. Zdravlje je solidno, sem što ste razdražljivi.

STRELAC

Zadovoljni ste saradnjom s kolegama. Odlično se razumete, tako da postižete zadivljujuće rezultate. Bračni partner je nervozan, ali vas to uopšte ne dotiče. Smatrate da će se smiriti i bez vaše pomoći. Zdravlje je stabilno.

JARAC

Fali vam doza profesionalizma na poslu. Neke stvari doživljavate lično, što izaziva nerviranje. Imate utisak da partner pokušava da dominira u odnosu. Njegova posesivnost vam smeta. Nervni sistem je osetljiv.

VODOLIJA

Odnos s nadređenom osobom nije harmoničan. Imate različite stavove po pitanju obaveza i svako misli da je u pravu. Prilično ste aktivni u socijalnom smislu, ali uprkos tome, niko vas emotivno ne pokreće. Mogući su problemi s bešikom.

RIBE

Saradnja s kolegama je zadovoljavajuća. Prilagodljivi ste i otvorenog uma za nove predloge, čak i kad vam deluju neuobičajeno. Bračni partner vam daje do znanja koliko ste mu bitni. Zdravlje je stabilno, a vi ste raspoloženi.