Malo ko zna čemu služe zubići na makazama: Nisu tu bez razloga, koristite ih pametno
Gotovo svako u kući ima makaze, ali malo ko zna čemu zapravo služe mali nazubljeni zubići koji se nalaze između drški, odmah ispod sečiva. Mnogi su godinama mislili da su tu bez posebne namene, ali istina je potpuno drugačija.
Ovo pitanje nedavno je pokrenulo veliku raspravu na društvenim mrežama, kada je jedan korisnik pitao čemu služi taj deo makaza. Ispostavilo se da veliki broj ljudi nikada nije znao pravi odgovor.
Čemu služe zubići na makazama
Nazubljeni deo na makazama ima više praktičnih funkcija i može biti veoma koristan u domaćinstvu.
Najčešće se koristi za:
- otvaranje čepova i poklopaca
- lomljenje oraha i drugih orašastih plodova
- hvatanje klizavih predmeta
- sečenje ili lomljenje manjih kostiju u mesu, posebno kod piletine
- dodatni pritisak pri rezanju tvrđih materijala
Zahvaljujući nazubljenoj površini, predmet ne klizi iz ruke, pa je posao mnogo lakši.
Zašto ih mnogi nikada ne koriste
Većina ljudi makaze koristi isključivo za papir, plastiku ili tkaninu, pa nikada ne obrati pažnju na dodatne detalje koje alat poseduje.
Kod kuhinjskih makaza ovi zubići su posebno česti, jer su namenjeni upravo za lomljenje kostiju, otvaranje ambalaže i hvatanje tvrdih predmeta.
Istorija makaza duga više hiljada godina
Prvi preci današnjih makaza pojavili su se pre oko 3.000 do 4.000 godina u Mesopotamiji. Tada su bile izrađene od jednog komada bronze savijenog u oblik slova U.
Kasnije su Rimljani, oko 100. godine nove ere, razvili model sa ukrštenim sečivima spojenim u sredini, što je osnova današnjih makaza.
Industrijska revolucija promenila sve
Masovna proizvodnja modernih makaza počela je 1761. godine, kada je Englez Robert Hinčlif iz Šefilda počeo da izrađuje modele od livenog čelika.
To je omogućilo da makaze postanu dostupne širokom krugu ljudi i da se razviju brojne specijalizovane verzije.
Danas postoje posebne makaze za:
- kuhinju
- frizerske salone
- krojače
- vrtlarstvo
- medicinu
- metal i žicu
- ručne radove i vez
