Gotovo svako u kući ima makaze, ali malo ko zna čemu zapravo služe mali nazubljeni zubići koji se nalaze između drški, odmah ispod sečiva. Mnogi su godinama mislili da su tu bez posebne namene, ali istina je potpuno drugačija.

Ovo pitanje nedavno je pokrenulo veliku raspravu na društvenim mrežama, kada je jedan korisnik pitao čemu služi taj deo makaza. Ispostavilo se da veliki broj ljudi nikada nije znao pravi odgovor.

Čemu služe zubići na makazama

Nazubljeni deo na makazama ima više praktičnih funkcija i može biti veoma koristan u domaćinstvu.

Makaze sa nazubljenim zubićima između drški i sečiva
Makaze sa nazubljenim zubićima između drški i sečiva Foto: vicky antre / Alamy / Profimedia

Najčešće se koristi za:

  • otvaranje čepova i poklopaca
  • lomljenje oraha i drugih orašastih plodova
  • hvatanje klizavih predmeta
  • sečenje ili lomljenje manjih kostiju u mesu, posebno kod piletine
  • dodatni pritisak pri rezanju tvrđih materijala

Zahvaljujući nazubljenoj površini, predmet ne klizi iz ruke, pa je posao mnogo lakši.

Zašto ih mnogi nikada ne koriste

Većina ljudi makaze koristi isključivo za papir, plastiku ili tkaninu, pa nikada ne obrati pažnju na dodatne detalje koje alat poseduje.

Kod kuhinjskih makaza ovi zubići su posebno česti, jer su namenjeni upravo za lomljenje kostiju, otvaranje ambalaže i hvatanje tvrdih predmeta.

Istorija makaza duga više hiljada godina

Makaze sa nazubljenim zubićima između drški i sečiva na stolu
Makaze sa nazubljenim zubićima između drški i sečiva na stolu Foto: Oleksandr Berh / Alamy / Profimedia

Prvi preci današnjih makaza pojavili su se pre oko 3.000 do 4.000 godina u Mesopotamiji. Tada su bile izrađene od jednog komada bronze savijenog u oblik slova U.

Kasnije su Rimljani, oko 100. godine nove ere, razvili model sa ukrštenim sečivima spojenim u sredini, što je osnova današnjih makaza.

Industrijska revolucija promenila sve

Masovna proizvodnja modernih makaza počela je 1761. godine, kada je Englez Robert Hinčlif iz Šefilda počeo da izrađuje modele od livenog čelika.

To je omogućilo da makaze postanu dostupne širokom krugu ljudi i da se razviju brojne specijalizovane verzije.

Makaze
Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Danas postoje posebne makaze za:

  • kuhinju
  • frizerske salone
  • krojače
  • vrtlarstvo
  • medicinu
  • metal i žicu
  • ručne radove i vez
Ne propustiteŽenaSVAKO DOMAĆINSTVO JE IMA, A NE ZNA KOJU MAGIJU POSEDUJE: Čisti rđu i srebro, čak i OŠTRI MAKAZE! Folija čini čuda u kuhinji!
Aluminijumska folija
Žena(VIDEO) UZELA JE MAKAZE: Isekla STARI BRUS i dobila nešto što će poželeti svaka žena!
brus.jpg
ZanimljivostiMala rupica na grickalici za nokte nije tu bez razloga: Evo čemu zapravo služi detalj koji svi ignorišu
grickalica za nokte
ZanimljivostiČemu služi rupa na otvaraču za limenke? Evo šta joj je prava namena, nije tu slučajno i ima dve skrivene funkcije
Čemu služi rupa na otvaraču za limenke
ZanimljivostiČemu služe metalni dugmići na džepovima farmerki? Nisu dekorativni, već imaju bitnu funkciju
Farmerke
ZanimljivostiKako se pravilno kači toalet papir, odozdo ili odozgo: Dokument star 130 godina otkriva pravu istinu, ovo je jedino rešenje
shutterstock-341010002.jpg

 Video: Najmodernija frizura u dva poteza

Najmodernija frizura u dva poteza Izvor: Instagram/destinyy_lynn