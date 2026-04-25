Putnica koja je obišla čak 64 zemlje tvrdi da je pronašla jednu od najjeftinijih destinacija u Evropi – ali, kako kaže, ono što ju je tamo sačekalo bilo je mnogo više od niskih cena.

Globetrotterka Stefani svoje iskustvo podelila je na Instagramu, gde je bez zadrške govorila o iznenađenju koje ju je dočekalo čim je stigla u Belorusiju.

„Posetila sam jednu od najpristupačnijih zemalja u Evropi, ali ono što me je zateklo nije bila samo cena“, rekla je u videu, pa dodala: „Sve je delovalo drugačije.“

„Ovde ručate za jedan evro“

Već na početku boravka, Stefani je shvatila da se nalazi na mestu gde je život daleko jeftiniji nego u većini evropskih zemalja.

„Ovde možete da pojedete obrok za samo jedan evro, a autobus platite 25 centi“, objasnila je, naglašavajući da se priča o ovoj destinaciji ne završava na ciframa.

„Ali ovo mesto nije samo jeftino – osećaj je potpuno drugačiji nego bilo gde drugde u Evropi.“

Čistoća i kultura koje su je zatekle

Ono što ju je posebno iznenadilo jeste urednost grada i način na koji funkcioniše svakodnevni život.

„Ulice i metro su među najčistijima koje sam ikada videla“, rekla je, dok je za bioskope imala poseban komentar: „Izbor filmova odražava potpuno drugačiji kulturni miks.“

„Istorija je svuda oko vas“

Govoreći o utiscima, Stefani nije krila oduševljenje istorijskim nasleđem.

„Istorija je svuda – u arhitekturi, spomenicima, pa čak i u rasporedu grada. Sve govori o prošlosti ovog regiona“, rekla je.

Dodala je i da upravo takva mesta podsećaju koliko je Evropa raznolika:

„Ovo je destinacija koja vas natera da shvatite koliko je kontinent zapravo različit i koliko svako mesto ima svoj ritam i identitet.“

Bez McDonald's-a, ali sa sopstvenom verzijom

Jedan detalj posebno joj je bio zanimljiv – u zemlji ne postoji McDonald's.

„Umesto toga, imaju sopstveni lanac pod nazivom Mak.by“, objasnila je.

Zanimljivo joj je bilo i to što je KFC uređen u sovjetskom stilu:

„Unutra su murali iz tog perioda, a ljudi ovde više gledaju ruske i bolivudske filmove nego holivudske.“

Minsk kao „mali Pariz“

Poseban utisak na nju ostavio je glavni grad Minsk, koji je opisala kao „mini Pariz“.

„Arhitektura ima francuski stil, a metro je ozbiljno čistiji nego skoro bilo gde u Evropi gde sam bila“, rekla je.

Dodala je i da je prošlost i dalje prisutna na svakom koraku:

„Lenjinove statue i dalje stoje, sovjetske zgrade su svuda oko vas, a postoji čak i ogromna otvorena kolekcija tenkova, raketa i projektila.“

„Kao da ste ušli u drugi svet“

Na kraju, Stefani je pokušala da sažme utisak koji je ponela sa putovanja:

„Iskreno, imala sam osećaj kao da sam zakoračila u neki drugi svet – negde između prošlosti i sadašnjosti“, rekla je i dodala: „A najluđe od svega? Gotovo niko ne priča o ovom mestu.“

U komentarima su se javili i ljudi iz Belorusije, ali i oni koji su je već posetili.

„Za građane EU je jeftino, ali za nas baš i nije“, napisao je jedan korisnik, dok su drugi poručili da su se tamo osećali „bezbedno, opušteno i srećno“, a Minsk nazvali „jednim od najlepših gradova na svetu“.

Video: Trikovi za putovanje sa bebom