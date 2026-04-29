Pun Mesec u Škorpiji (Flower Moon) očekuje nas 1. maja na 11. stepenu ovog vodenog znaka, a imaće jak uticaj na Škorpije, Lavove, Bikove i Vodolije.

Ovo je faza u kojoj se suočavamo sa sopstvenim strahovima i unutrašnjim transformacijama, pa će mnogi osetiti intenzivne promene raspoloženja, ali i potrebu da preseku stare obrasce koji ima više ne služe.

Energija Škorpije ne dozvoljava površnost, sve ide do srži, bilo da je reč o odnosima, istinama koje izbegavamo ili ličnim preokretima. Upravo zato ovaj pun Mesec često donosi završetke, ali i regeneraciju, jer posle svakog puštanja dolazi prostor za nešto novo.

Foto: Shutterstock



Majski pun Mesec naziva se "Flower Moon" odnosno "Cvetni Mesec" jer su ga tako imenovala severnoamerička starosedelačka plemena, posmatrajući prirodu oko sebe. U maju priroda dostiže svoj procvat, livade i šume su pune cveća, pa je Mesec koji obasjava taj period dobio ime po bujanju života i lepote.

Ovaj naziv nosi simboliku rasta, plodnosti i obnove, ali u kombinaciji sa Škorpijom dobija dublju dimenziju, nije to samo spoljašnje cvetanje, već i unutrašnje, kroz transformaciju i emocionalno oslobađanje koje vodi ka ličnom procvatu.