Roštilj za Prvi maj ima svoju posebnu čar upravo zato što na prvi pogled deluje jednostavno – malo vatre, malo mesa i dobro društvo oko stola ili u dvorištu. Međutim, oni koji ga zaista vole i koji su ga spremali mnogo puta znaju da se upravo u toj jednostavnosti kriju najveće zamke. Sve može da krene pogrešno već na samom početku, i to ne na vatri, već mnogo ranije – u trenutku kad birate meso. Ako napravite pogrešan izbor mesa, praznični ručak će se pretvoriti u katastrofu.

Koliko god da ste vešti prilikom pečenja mesa na roštilju i tačno znate kad je pravi trenutak da ga spustite na rešetku, loš izbor mesa može sve da upropasti. Ako tu napravite grešku, rizikujete da dobijete gumasto, žilavo i gotovo nejestivo meso, koje se teško žvaće, gubi sočnost i umesto uživanja ostavlja osećaj razočaranja. Zato je izbor mesa najvažniji deo celog procesa.

Previše nemasni komadi

Na prvi pogled deluju kao "fit" opcija, ali na roštilju se brzo pokažu kao greška. Bez masnoće nema sočnosti, a bez sočnosti nema ukusa. Takvo meso se lako presuši i postane tvrdo, pa imate utisak da jedete karton.

Nepravilno isečeni komadi

Ako je meso predebelo ili neravnomerno isečeno, rezultat je nepredvidiv. Spolja se brzo zapeče i dobije boju, ali unutra ostane nedovoljno pečeno. Na kraju dobijate kombinaciju zagorelog i žilavog mesa – ni blizu onog roštilja koji ste zamislili.

Loše odmrznuto meso

Kad se meso ne odmrzne pravilno, ono gubi strukturu i tokom pečenja pušta previše vode. Umesto da se peče, ono se zapravo "krčka" u sopstvenoj tečnosti, pa nema ni koricu, a ni pravi ukus.

Staro meso

Svežina je presudna. Ako meso nije dovoljno sveže, već na roštilju postaje žilavo i teško za žvakanje. Čak i kada izgleda prihvatljivo, ukus je često ravan i bez one punoće koju očekujete.

Niskokvalitetni industrijski komadi

Gotovi ili jeftini komadi često sadrže višak vode i lošije delove mesa. Na roštilju se ponašaju nepredvidivo – raspadaju se, ne dobijaju koricu i ostavljaju utisak "nečega između mesa i testa", bez pravog ukusa.

Možete imati savršen žar, dobru marinadu i tačan tajming, ali ako je meso loše – rezultat će uvek biti isti – suvo, tvrdo, bezukusno kao da jedete karton ili "gumasto". Leskovački roštilj-majstori otkrili su najčešće greške koje pravite prilikom pripreme roštilja, kao i tajno kako da meso uvek ispadne sočno i preukusno.

Dobar roštilj počinje mnogo pre vatre, i to upravo u odluci šta ide na rešetku. Iskusni majstori zato kažu da se kvalitet roštilja ne meri po vatri, već po mesu koje ste izabrali. Pre nego što stavite meso na roštilj, dobro očistite rešetku - imamo genijalan trik koji ne podrazumeva upotrebu hemikalija.

Za roštilj koji se pamti izbegavajte komade koji obećavaju malo, a daju još manje. Jer na kraju, nema začina niti marinade koji mogu da poprave loše meso – ono će uvek ostati ili tvrdo, ili suvo, ili neprijatno za žvakanje. A dobar roštilj to nikada ne prašta.

