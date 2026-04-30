Psi su skloniji ujedu krpelja nego ljudi. Vlasnici pasa dobro poznaju ovaj scenario: mazimo se uz svog četvoronožnog prijatelja ili ga intenzivno češemo, zatim osetimo čudnu "lopticu" duboko u krznu pod prstima i znamo da je to krpelj. Ako planirate da idete u prirodu za Prvi maj, dobra je ideja da ponesete pincetu kako biste jednim brzim pokretom uklonili krpelja.

Za pse je svaka šetnja način da zadovolje svoje instinkte za praćenjem i lovom. Iako su budni i osetljivi na svaki pokret u travi, ne detektuju krpelje, što znači da i sami mogu da postanu žrtve ovih sitnih lovaca. Krpelji vrebaju u travi, čekajući potencijalnog domaćina. Kada im se odgovarajuća jedinka nađe blizu, izlaze iz trave, a zatim traže pogodno mesto na telu da počnu da se hrane.

Zašto je krpelj opasan?

Tanka i dobro snabdevena područja savršeno su mesto za gladnog krpelja. Pošto krpelji sadrže anestetičku supstancu u svojoj pljuvački, mogu da se hrane krvlju, a da to ne bude primećeno. Krpelj sigurno neće isisati svu krv iz našeg tela ili tela našeg psa, ali može da prenese opasne mikroorganizme koji ugrožavaju zdravlje i život.

Metode za odbijanje krpelja kod pasa

Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca su oprezni pri izboru hemijskog sredstva protiv krpelja, preferirajući prirodnu zaštitu. Nažalost, ovo obično nisu najefikasnije metode - ni za pse ni za vlasnike. Na internet forumima i društvenim mrežama, mnogi ljudi govore o efikasnosti raznih eteričnih ulja kao lekova protiv krpelja. Veruje se da je ova prirodna zaštita dovoljna da zameni hemijska sredstva. Nažalost, ne postoje pouzdane studije koje dokazuju efikasnost takvih metoda.

Najbolja zaštita za pse specijalne ogrlice: deluju protiv krpelja oko 8 meseci,

kapi: primenu treba ponavljati u proseku jednom mesečno,

sprej: češće nego jednom mesečno,

tablete: primenjuju se dva puta u intervalu koji je odredio proizvođač i delotvorne su tokom cele godine.

Svaka metoda je drugačija, pitajte svog veterinara o najboljoj za vašeg ljubimca.

Kako se zaštititi od krpelja?

Svako ko štiti psa od krpelja, bez obzira na prirodni ili hemijski metod, ne bi trebalo da zaboravi na sopstvenu bezbednost. Krpelji takođe mogu da budu opasni za ljude. Šta još možemo da uradimo da bismo izbegli ujede krpelja?

izbegavajte hodanje po visokoj travi,

nosite odeću sa dugim rukavima i nogavicama i duboke čarape,

koristite hemijske metode zaštite: sprejeve koji odbijaju insekte i krpelje,

proverite telo i kožu glave nakon svakog boravka napolju.

