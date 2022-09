BILO MU JE NORMALNO DA POJEDE BRDO HRANE: Imao je 198 kg i odlučio da promeni način života – evo kako je uspeo!

S. L. držao je svoju prvu dijetu već sa 19 godina kada je imao 198 kg. Bio je na fakultetu i često je pio alkohol, a noć je završavao masnom hranom kao što su pileća krilca ili bilo šta sa roštilja kao i brdo slatkiša. „Ne bih dvaput razmišljao o tome da pojedem dve cele pice“, kaže on. Nakon što je izgubio svojih prvih 45 kg, on i njegovi prijatelji su "slavili" u restoranu.

„Pojeo sam sigurno 1,5 kg roštiljskog mesa“, kaže on. „U to vreme izgledalo mi je da je to normalno.

Sada 46-godišnjak kaže da je postepeno vratio težinu i dostigao 164 kg. Razmišljao je ponovo o dijeti, ali je tek 2019. odlučio da promeni način života pošto nije mogao da sustigne svoju ćerku. „Pokušao sam da trčim za njom, ali nisam mogao da podnesem išta brže od umerene šetnje“, kaže L. „Sve što sam mogao je da je posmatram.

L. je znao da želi da bude aktivniji u životima svoje dece, pa je otkrio Green Fit biljne kapi za mršavljenje koje podržavaju zdrav način ishrane i umerenu fizičku aktivnost. Strogo se pridržavao svih preporučenih saveta i trčao ili hodao svaki dan.

Sada, sa 77 kg., L. je u stanju da trči 5 km i sa svojim ćerkama ide na planinarenje. „Srećniji sam, zdraviji, energičniji i daleko aktivniji“, kaže on. „Mogu da pratim svoje devojke i da budem uz njih na način na koji nikada ranije nisam mogao.

Green Fit biljne kapi predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

foto: Promo

PREPORUČENA UPOTREBA PROIZVODA:

Odmeriti 75 kapi i rastvoriti u 30 ml (rakijska čašica) vode ili čaja. Green Fit biljne kapi piti 2 puta dnevno, ujutru i uveče. Preporučuje se konzumiranje tri bočice u kontinuitetu.

Cena Green Fit biljnih kapi iznosi 1.500 rsd i možete ih naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj

telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Cena paketa 2+1 gratis (2 bočice kupite, treću dobijete gratis) iznosi 3.000 rsd i možete ga naručiti

klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Dostava je moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

Promo