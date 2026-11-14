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Plastične posude su praktične za svakodnevno skladištenje hrane, ali vremenom često izgube prvobitni izgled.

Poseban problem predstavljaju žute ili narandžaste mrlje koje ostaju nakon hrane kao što su sos od paradajza, kari, paprika ili druge hrane sa jakim pigmentima.

Iako pranje deterdžentom uklanja masnoću i ostatke hrane, tvrdokorne mrlje često ostaju jer se boje iz hrane mogu vezati za površinu plastike. Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da plastične posude ponovo izgleda čisto.

Ovo može da zvuči neobično, ali kod fleka od hrane koja sadrži jake pigmente ponekad pomaže malo ulja. Pre pranja nanesite nekoliko kapi običnog jestivog ulja na žute ili narandžaste mrlje i ostavite nekoliko minuta.

Pranje plastičnih činija Foto: Anton Starikov / Alamy / Profimedia

Ulje može da pomogne da se razgrade masni pigmenti iz hrane koji su se vezali za plastiku. Nakon toga posudu operite toplom vodom i deterdžentom kako bi se uklonio masni sloj.

Ako su mrlje tvrdokorne, probajte sa toplom vodom i tabletetom za mašinu za pranje sudov - ostavite je nekoliko sati ili preko noći, a zatim dobro isperite. Sastojci u tableti mogu da pomognu u uklanjanju masnoće i ostataka hrane koji uzrokuju promenu boje plastike.

Limun takođe može da ukloni neke mrlje i mirise - utrljajte limunov sok, ostavite da odstoji neko vreme, a zatim ostavite posudu na suncu pre pranja.

Iako ne mogu sve mrlje uvek potpuno da se uklone, ovi jednostavni trikovi mogu da pomognu da plastične posude ponovo izgledaju urednije i da im se produži vek trajanja.

(Kurir.rs/Superžena)

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