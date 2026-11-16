Grudnjak koji se ne pere redovno postaje pogodno mesto za nakupljanje znoja, bakterija i gljivica

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Većina žena pravi nesvesne greške već pri prvom pranju, pa omiljeni komad donjeg veša vrlo brzo izgubi oblik, elastičnost i prepoznatljivu lepotu. Da bi ovaj ključni deo ženskog ormara ostao svež, udoban i sačuvao svoj prvobitni izgled, izuzetno je važno primeniti prava pravila pranja.

Prvi korak uvek treba da bude čitanje etikete sa uputstvima za održavanje, ali ako spadate u grupu žena koje odmah nakon kupovine odseku i bace sve etikete, nema mesta za paniku jer postoje opšta i proverena pravila.

Stručnjak za donji veš, modni analitičar i osnivač brenda donjeg veša Enamorate inspirisanog supermodelima iz 90-ih godina, Svetlana Vorožejkina, podelila je 10 ključnih saveta koji garantuju dugovečnost svakom grudnjaku.

Pravilno pranje brushaltera Foto: Shutterstock

Sredastva za pranje

Kada je reč o izboru deterdženta, uvek treba birati blaga i neagresivna tečna sredstva, kao što su gelovi za dečiji veš ili specijalizovani preparati namenjeni osetljivom donjem vešu. Ovde je hipoalergenost od presudnog značaja jer osetljiva koža tela ne bi trebalo da dolazi u kontakt sa agresivnim praškovima. Iz istih razloga treba izbegavati upotrebu omekšivača za veš koji mogu izazvati nepoželjne reakcije.

Pored toga, strogo je zabranjeno koristiti agresivne izbeljivače, naročito one koji sadrže hlor. Isparenja hlora mogu izazvati opasne alergijske reakcije, dok hemijsko delovanje ovog sastojka brzo pretvara lep komplet u izbledelu krpu jer uništava elastična vlakna i uzrokuje pojavu sitnih niti koje strče.

Važna pravila pranja

Posebnu pažnju treba posvetiti samoj pripremi veša pre ubacivanja u vodu ili mašinu. Grudnjake uvek treba prati odvojeno od ostale odeće, kao i odvojeno jedne od drugih ukoliko su različitih boja.

Pre nego što započnete pranje, obavezno zakopčajte sve vrste kopči, kukica i rajsferšlusa kako biste sprečili izvlačenje niti i oštećenje delikatne čipke. U idealnom svetu brushalter se pere isključivo ručno, dok je u realnosti sasvim prihvatljivo koristiti programe za ručno pranje ili osetljiv veš.

Sušenje brushaltera Foto: Profimedia

Pritom je neophodno savladati želju za pretrpavanjem mašine, pa bubanj ne sme biti napunjen više od 50% svog kapaciteta kako bi se odeća ravnomerno oprala bez gužvanja.

Temperatura, kesice za veš i pravilno sušenje

Grudnjake, a naročito modele sa žicom, najbezbednije je prati u specijalnim mrežastim kesicama za pranje veša. Ova jednostavna mera sprečava skupe kvarove veš mašine do kojih dolazi kada žica ispadne i zaglavi se u bubnju.

Bez obzira na to da li perete ručno ili mašinski, temperatura vode nikada ne bi trebalo da prelazi 30 stepeni.

Nakon pranja nikada nemojte uvrtati niti cediti brushalter, već samo nežno istisnite višak vode dlanovima vodeći računa o obliku korpica.

Sušenjese uvek obavlja na svežem vazduhu pri čemu se grudnjak položi vodoravno na peškir ili ravnu površinu, dok je upotreba mašine za sušenje strogo zabranjena jer toplota trajno oštećuje materijal.

(Kurir.rs/Žena)

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