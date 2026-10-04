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Ako volite da tokom zime imate pri ruci ukus domaćeg paradajza, ovaj recept je jedan od najjednostavnijih načina da ga sačuvate bez konzervansa. Potrebna su vam samo dva sastojka, nekoliko čistih tegli i malo strpljenja.

Ovako pripremljen pasterizovani paradajz može kasnije da posluži kao osnova za sosove, čorbe, variva, testenine i brojna druga jela, pa je odličan izbor za zimnicu.

Foto: Kurir.rs/D.Š

Sastojci: 3 kg zrelog paradajza

1 kašičica soli Priprema:

Za ovaj recept najbolje je izabrati zreo, mesnat i zdrav paradajz.

Foto: Mark Songhurst / Alamy / Profimedia

Najpre ga dobro operite, prepolovite i uklonite peteljke. Zatim ga stavite u blender, dodajte so i usitnite dok ne dobijete glatku, ujednačenu smesu.

Pripremljeni paradajz sipajte u prethodno oprane i potpuno čiste staklene tegle. Dobro ih zatvorite metalnim poklopcima.

Tegle zatim poređajte u pleh tako da se međusobno ne dodiruju.

Pleh stavite u hladnu rernu, a tek onda uključite temperaturu na 90 stepeni.

Paradajz ostavite u rerni oko tri sata kako bi se postepeno zagrevao i pasterizovao.

Nakon toga isključite rernu, ali tegle nemojte odmah vaditi. Ostavite ih unutra dok se potpuno ne ohlade.

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