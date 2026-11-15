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Kupatilo deluje kao sasvim logično mesto za lekove, parfeme, šminku, rezervne peškire i sve ono što koristimo dok se spremamo. Problem je što je to istovremeno jedna od prostorija u kojoj se uslovi najčešće menjaju - posle tuširanja raste temperatura, vazduh se napuni vlagom i parom, a zatim se prostor ponovo hladi.

Upravo kombinacija vlage, toplote i čestih promena temperature može da utiče na trajnost pojedinih proizvoda, ubrza propadanje nekih materijala ili stvori pogodne uslove za razvoj mikroorganizama.

Zato čak ni zatvoren kupatilski ormarić nije uvek najbolje mesto za sve što smo navikli da u njemu držimo.

Lekovi

Iako ga tradicionalno zovemo "ormarić za lekove", kupatilo često nije dobro mesto za njega.

Na stabilnost pojedinih lekova mogu da utiču temperatura i vlaga, pa je najvažnije pratiti uslove čuvanja navedene na pakovanju ili u uputstvu. Za veliki broj lekova to znači suvo mesto na odgovarajućoj temperaturi, van direktnog svetla.

Posebno je važno da lekovi budu van domašaja dece, pa zaključan ili dovoljno visoko postavljen ormarić u suvoj prostoriji može biti bolji izbor.

Lekove nemojte držati u kupatilu Foto: Shutterstock

Parfemi

Ako parfem svakog jutra stavljate pred ogledalom, velika je verovatnoća da vam bočica stoji upravo u kupatilu.

Bolje je da joj pronađete drugo mesto.

Toplota, vlaga, svetlost i temperaturne oscilacije vremenom mogu da utiču na mirisne komponente parfema. Najbolje mesto je tamno, suvo i relativno hladno - zato je fioka ili zatvoren ormarić u spavaćoj sobi bolji od police pored lavaboa.

Nakit

Prstenje i lančiće svakako je pametno skinuti pre tuširanja, ali ih nemojte samo ostaviti na kupatilskoj polici.

Vlaga može ubrzati tamnjenje i koroziju određenih metala, dok kontakt sa parfemima, kozmetikom i sredstvima za čišćenje može dodatno da ošteti pojedine komade.

Kutija za nakit u spavaćoj sobi ili garderoberu mnogo je sigurnije mesto.

Rezervni peškiri

Uredno složeni beli peškiri na otvorenoj polici izgledaju kao detalj iz hotelskog kupatila, ali sa praktične strane nisu uvek najbolje rešenje.

Ako kupatilo nema dobru ventilaciju, tekstil može da upija vlagu i mirise iz prostorije. Ako dugo ostaje vlažan, stvaraju se i povoljniji uslovi za pojavu buđi.

U kupatilu zato ostavite peškire koje trenutno koristite, dok rezervne možete držati u suvom ormaru u drugoj prostoriji.

Brijači

Jedna od najčešćih grešaka jeste ostavljanje brijača na ivici kade ili u tuš-kabini.

Žilet je tako neprekidno izložen vodi i vlazi, zbog čega može brže da korodira i otupi. Nakon korišćenja brijač dobro isperite, uklonite višak vode i ostavite ga da se potpuno osuši na prozračnom mestu.

Posebno nije dobra ideja da ga ostavljate na mestu na kojem će pri svakom tuširanju ponovo biti pokvašen.

Ne držite šminku u kupatilu Foto: Jacob Lund / Alamy / Profimedia

Šminka

Kupatilsko ogledalo možda jeste najbolje mesto za šminkanje, ali to ne znači da tu treba da držimo kompletnu kozmetičku torbicu.

Visoka vlažnost i česte temperaturne promene mogu da utiču na teksturu i trajnost pojedinih proizvoda. Dodatni problem predstavljaju četkice i drugi aplikatori ako se odlažu vlažni ili prljavi.

Šminku držite dobro zatvorenu na suvom mestu, a četkice redovno perite i ostavite ih da se potpuno osuše pre nego što ih vratite u kutiju ili neseser.

Jedno pravilo rešava većinu dilema

Ne morate, naravno, da ispraznite kupatilo. Šampon, gel za tuširanje i proizvodi namenjeni korišćenju upravo u toj prostoriji mogu ostati tamo.

Ali za predmete koji su osetljivi na vlagu, promene temperature ili dugotrajno izlaganje pari, vredi pronaći drugo mesto.

Ako se vaše kupatilo posle tuširanja zamagli toliko da se ogledalo dugo ne razbistri, to je prilično dobar znak da parfemi, lekovi, nakit i rezervni peškiri mogu imati mnogo bolje mesto u stanu.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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