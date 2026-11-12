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Nakon svake upotrebe, ploču treba obrisati vlažnim sunđerom ili krpom od mikrovlakana kada se potpuno ohladi, čime se sprečava nakupljanje ostataka hrane koji bi mogli da zagore.

Za nedeljno čišćenje preporučuje se tečnost za pranje sudova ili specijalizovana sredstva za indukcione ploče, a kao dodatak se može koristiti destilovano alkoholno sirće. Treba izbegavati sredstva koja sadrže amonijak, jer mogu ostaviti tragove ili zamagljenje.

Za uklanjanje zagorelih ostataka koristi se strugač za staklo, držeći ga pod uglom od 30 do 40 stepeni i bez prevelikog pritiska da se ne ošteti staklo.

Sirća Foto: Profimedia

Problematične mrlje mogu se prethodno natopiti sredstvom za čišćenje ili deterdžentom za sudove, a kao alternativa strugaču može poslužiti neabrazivna najlonska podloga.

Na kraju, staklena površina se čisti i polira čistom, suvom krpom od mikrovlakana, čime se uklanjaju ostatci sredstva za čišćenje i sprečavaju mrlje, ostavljajući ploču čistom i sjajnom.

(Kurir.rs/Najžena)

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