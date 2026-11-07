Slušaj vest

Četkice za šminku koristimo gotovo svakodnevno – za nanošenje pudera, korektora, rumenila, senki i drugih proizvoda. Ipak, često zaboravljamo da i njima treba posvetiti pažnju i da, bez obzira na kvalitet, ne mogu trajati zauvek.

Dobra vest je da kvalitetne četkice ne morate menjati svakih nekoliko meseci. Uz pravilnu negu, neke mogu trajati čak deset godina ili duže. Profesionalni šminkeri navode da u svojim kolekcijama imaju četkice koje koriste 15 godina.

Kako znati da je vreme za novu četkicu?

Ne postoji tačno određen rok trajanja koji važi za sve četkice. Umesto toga, obratite pažnju na njihovo stanje.

Četkicu bi trebalo zameniti ako primetite da:

- dlačice počinju da opadaju

- više ne zadržava prvobitni oblik

- dlačice postaju grube ili krute

- nanošenje šminke više nije ravnomerno kao ranije

- četkica postaje neprijatna za kožu

Sintetičke četkice često su dobar izbor jer su izdržljive i jednostavnije za održavanje od četkica sa prirodnim dlačicama.

žena u zrelim godinama nanosi rumenilo ispred ogledala Foto: Shutterstock

Koje četkice zahtevaju najviše pažnje?

Četkice koje koristite za tečne i kremaste proizvode, poput pudera i korektora, obično zahtevaju češće čišćenje. Na njima se lako nakupljaju ostaci proizvoda, masnoća i nečistoće.

Zato ih treba redovno prati, ne samo da bi duže trajale već i zbog kože. Prljave četkice mogu postati mesto na kojem se nakupljaju bakterije, ostaci šminke i masnoće koje zatim ponovo nanosimo na lice.

Koliko često treba prati četkice?

Četkice koje koristite za tečne i kremaste proizvode trebalo bi temeljno prati jednom nedeljno.

One koje koristite za proizvode u prahu možete prati nešto ređe, otprilike jednom u jednoj do dve nedelje.

Ako istom četkicom tokom šminkanja menjate nijanse ili proizvode, možete je očistiti i između korišćenja kako se boje ne bi mešale.

Obratite pažnju na mesto gde ih čuvate

Nije važno samo kako perete četkice već i gde ih držite.

Kupatilo možda deluje kao najpraktičnije mesto, ali zbog vlage nije idealno za njihovo čuvanje. Vlažna sredina može pogodovati razvoju buđi i mikroorganizama.

Najbolje je da budu na suvom i čistom mestu, zaštićene od prašine.

Četkice za šminkanje Foto: Printscreen/TikTok

Kako pravilno prati četkice?

Prilikom pranja važno je da ne potapate celu četkicu u vodu. Posebno treba izbegavati kvašenje dela gde se dlačice spajaju sa drškom.

Ako voda prodre u taj deo, može oslabiti lepak koji drži dlačice, zbog čega one počinju da ispadaju.

Četkicu operite tako što ćete navlažiti samo dlačice, naneti blago sredstvo za čišćenje i nežno ih oprati. Nakon toga je dobro isperite i ostavite da se prirodno osuši.

Najbolje je da tokom sušenja četkica bude položena ravno, a ne uspravna sa mokrim dlačicama okrenutim nagore.

Ne morate ih menjati čim prođe nekoliko meseci

Ako su četkice kvalitetne i pravilno ih održavate, nema potrebe da ih menjate samo zato što ih dugo imate.

Mnogo je važnije u kakvom su stanju.

Ako su dlačice i dalje mekane, četkica zadržava oblik, ne opadaju joj dlačice i šminka se njome lepo nanosi, možete je koristiti još dugo.

Ali ako počne da se raspada, gubi oblik ili postane gruba i neprijatna za kožu, vreme je za novu.

Uz pravilno pranje, sušenje i čuvanje, kvalitetna četkica može vam služiti godinama.

(Kurir.rs/Ona.rs)

VIDEO: Trik za glass skin puder i hajlajter