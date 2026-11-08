Slušaj vest

Stare tiganje i šerpe koji su zagoreli, nemojte da bacite. Postoji način da ih očistite i ponovo koristite.

Posle određenog vremena, na tiganju se nakupe ostaci masnoće i pretvore u tvrdokorne crne fleke spolja i unutra, koje nije lako ukloniti. Žene obično takav tiganj bace. Vi nemojte to da radite, jer ćete nataloženu masnoću očistiti bez muke pomoću jednog trika.

Za ovaj trik potrebni su vam soda bikarbona, so, alkoholno sirće, deterdžent za sudove i papirnati ubrusi. A što je najbolje od svega, tiganj će za kratko vreme biti čist i to bez ribanja.

Tiganj od livenog gvožda ne treba da se pere u mašini za pranje posuđa Foto: Mikalai Lipski / Alamy / Profimedia

Preko tamnih ukorelih mrlja prvo pospite so, zatim sodu bikarbonu i odozgo sipajte tečni deterdžent za sudove. Istrljajte malo žicom za ribanje da se sve sjedini, pa na smesu stavite papirni ubrus (3-4 komada) i sve obilno prelijte sićetom.

Ostavite da stoji 5 minuta (možete i duže) pa sklonite ubruse. Videćete da se prljavština i ukorela masnoća lako skidaju zajedno sa ubrusom. Nakon toga, operite tiganj deterdžentom za sudove i vodom.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kako se skidaju tvrdokorne mrlje sa posuđa: