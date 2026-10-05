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Jedna scena sa svadbenog veselja u Hrvatskoj postala je hit na društvenim mrežama, iako se na prvi pogled nije dešavalo ništa posebno. Dok su ostali gosti razgovarali, slavili i uživali u muzici, jedna žena sedela je za stolom i gledala u telefon.

Tek kada je osoba koja je snimala prišla malo bliže, postalo je jasno šta joj je privuklo pažnju. Umesto poruka, fotografija ili društvenih mreža, gošća je usred svadbe pregledala umrlice.

Jedan kadar bio je dovoljan za lavinu komentara

Žena je potpuno mirno sedela za stolom i listala telefon, ne obazirući se mnogo na dešavanja oko sebe. Kada je kamera uhvatila ekran, usledili su komentari ljudi koji su u prizoru odmah pronašli materijal za šalu.

- Sutra sahrana... moraš proveriti ko je umro - napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao:

- Toliko veselo u svatovima da žena čita umrlice.

Bilo je i onih koji su priznali da ovu naviku dobro razumeju.

- Ja ovako svaki dan pogledam da vidim ima li nekog poznatog - glasio je jedan od komentara.

Društvene mreže odmah smislile svoje objašnjenje

Naravno, korisnici se nisu zaustavili samo na opaskama o neobičnom trenutku. Ubrzo su počele da se nižu i izmišljene teorije o tome zbog čega je gošća baš na svadbi rešila da pregleda osmrtnice.

- Videla čoveka za susednim stolom, a bila ubeđena da je umro - našalio se jedan korisnik.

Video: Svadba Marka Janketića