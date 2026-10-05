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Popularni profil navodne australijske influenserke, koji je okupio više od 80.000 pratilaca i preusmeravao ih na platnu platformu sa sadržajem za odrasle, izložen je javnosti kao potpuno lažan.

Lik je kreiran pod imenom Bindi Rej i predstavljen kao dvadesetogodišnja radnica na udaljenim terenskim lokacijama u Australiji, gde se zaposleni na posao i nazad prevoze avionima u sklopu specifičnog modela rada. Ova internet figura redovno je delila kadrove iz noćnog života, radne svakodnevice i sa različitih putovanja, često pozirajući u radnoj opremi.

Pogledajte u galeriji kako izgleda lažna influenserka Bindi Rej:

1/4 Vidi galeriju Bindi Rej, ai generisana influenserka Foto: Printscreen/Instagram

Nezavisna istraga potvrdila da lik ne postoji

Novinarska istraga australijskog javnog servisa ABC pokazala je da atraktivna influenserka uopšte ne postoji u stvarnom svetu. Iako je delovalo da vodi ispunjen život - objavljujući utiske o hrani sa terena, posete utakmicama i druženja sa prijateljicama - Bindi Rej je u potpunosti izmišljena. Projekat je generisan putem tehnologije veštačke inteligencije sa ciljem da privuče publiku i usmeri je ka servisu Fanvue, gde se naplaćivao pristup njenim eksplicitnim snimcima.

Detalji koji su odavali prevaru

Indikatori da je reč o kompjuterski generisanom sadržaju bili su vidljivi na samim objavama. Detaljnijom analizom moglo se primetiti da su natpisi u pozadini slika često predstavljali nasumične i besmislene znakove, što je karakteristična greška sistema veštačke inteligencije. Pored toga, crte njenog lica varirale su od objave do objave, dok je izgled zaštitnog prsluka menjan, a na pojedinim fotografijama pojavljivao se i logo stvarne rudarske kompanije koja angažuje terenske radnike.

Reakcija rudarske firme i korporacije Meta

Pomenuta kompanija potvrdila je za medije da osoba pod imenom Bindi Rej nikada nije bila na njihovom platnom spisku, niti da bilo ko od zaposlenih odgovara izgledu sa slika. U međuvremenu, platforma Instagram počela je da uklanja sporne objave zbog nepoštovanja obaveznog označavanja sintetičkog sadržaja.

Bindi Rej, ai generisana influenserka Foto: Printscreen/Instagram

Iz kompanije Meta saopšteno je da objavljivanje AI materijala samo po sebi nije zabranjeno, ali da svi profili koji plasiraju "realističan AI sadržaj" moraju transparentno naznačiti njegovu prirodu. Osoba koja stoji iza ovog virtuelnog projekta reagovala je na razotkrivanje objavom nove serije slika uz propratni tekst: "Jednu stvar sam naučila ove nedelje: ne verujte svemu što čujete."

Sve teže prepoznavanje lažnih profila na internetu

Uprkos tome što su pojedini korisnici u komentarima prozreli prevaru i pozvali autora da "pokaže svoje pravo lice", veliki broj ljudi nastavio je da upućuje komplimente, pišući joj da je "san svakog muškarca", kao i da je "očaravajuća" i "božanstvena".

Slučaj Bindi Rej samo je jedan u nizu lažnih naloga kreiranih radi finansijske dobiti i preusmeravanja korisnika na servise sa pretplatom. Sa brzim razvojem i usavršavanjem alata veštačke inteligencije, razlikovanje stvarnih osoba od kompjuterski generisanih likova postaće sve veći izazov u digitalnom prostoru.

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