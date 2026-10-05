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Nutricionisti objašnjavaju praktične postupke pomoću kojih se rok trajanja jaja može produžiti i na nekoliko meseci, primenom metoda dostupnih svakom domaćinstvu. Uobičajena praksa nalaže da se ova namirnica drži u rashladnom uređaju, a ne na sobnoj temperaturi. Ukoliko se ostave u originalnom kartonskom pakovanju unutar frižidera, zadržaće upotrebljivost približno tri nedelje.

Kako odabrati zdrava jaja Foto: Printscreen X, Shutterstock

Odvojena belanca u zatvorenoj posudi ostaju dobra do tri sedmice, dok žumanca pod poklopcem na hladnom mestu traju oko tri dana. Međutim, za trajnije zalihe postoje efikasna rešenja. Prema podacima strukovnog udruženja British Egg Industry Council, pravilno skladištena jaja mogu se bezbedno koristiti i do 12 meseci. Ova metoda omogućava stvaranje zaliha tako da namirnica uvek bude pri ruci za pripremu doručka ili kao dodatak obrocima.

Metodologija zamrzavanja celih jaja i belanaca

U cilju smanjenja bacanja namirnica, preporučuje se zamrzavanje celih jaja ili odvojenih komponenata. Iako terminska stabilnost u zamrzivaču iznosi do godinu dana, idealno ih je upotrebiti u prva četiri meseca radi očuvanja najboljeg kvaliteta. Proces pripreme celih jaja je brz.

"Da biste zamrznuli cela jaja, potrebno je umutiti belance i žumance zajedno. Sipajte sadržaj u posudu pogodnu za zamrzivač, obeležite datum, zatvorite i zamrznite."

jaja Foto: BOUVIER sandrine / Alamy / Profimedia

Procedura sa belancima takođe je poprilično jednostavna, pa je dovoljno preliti ih u odgovarajući sud, blagim pokretima ujednačiti masuju, hermetički zatvoriti i odložiti u zamrzivač. Kako bi se proces kasnijeg otapanja ubrzao, preporučuje se pakovanje u manje pojedinačne doze, što je izuzetno praktično kada recepti zahtevaju samo jednu komponentu.

Pravila odmrzavanja

Postupak sa žumancima zahteva dodatnu pažnju. Nakon odvajanja i prebacivanja u posudu, prisutan je rizik od promene strukture, jer neprerađena žumanca tokom zamrzavanja postaju lepljiva i želatinasta, čime gube kulinarsku primenjivost.

Da bi se ova pojava predupredila, na svakih 240 mililitara tečnih žumanaca dodaje se polovina čajne kašičice soli ili jedna do jedna i po kašika šećera, u zavisnosti od toga da li su namenjena za slana ili slatka jela. Pre termičke obrade, jaja moraju biti u potpunosti odmrznuta i upotrebljena isključivo u jelima koja se temeljno kuvaju ili peku. Direktna priprema iz zamrznutog stanja nije dozvoljena.

jaja Foto: Artur Widak/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najsigurniji način odmrzavanja jeste premeštanje posude iz zamrzivača u frižider tokom noći, čime se sprečava razvoj bakterija. U hitnim situacijama, posuda se može izložiti mlazu hladne tekuće vode. Nakon odmrzavanja, jaja je neophodno odmah termički obraditi.

(Kurir.rs/Express.co.uk)

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