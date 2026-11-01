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Da li ste ubeđeni da su vam za jake i sjajne nokte neophodne skupe salonske procedure ili specijalni lakovi za ojačavanje? Stručnjaci tvrde da se varate – nokatna ploča se formira u zoni rasta i na već izrastao deo ne možemo uticati iznutra, pa je ključ u jednostavnim svakodnevnim navikama.

Umesto ulaganja u agresivne tretmane, do savršenih noktiju možete doći uz pomoć namirnica koje već imate kod kuće ili ih možete kupiti za vrlo malo novca.

Ulje umesto laka za učvršćivanje

Mnogi kupuju specijalne lakove u nadi da će obnoviti nokat, ali oni deluju isključivo na površini. Pravu korist i dubinsku negu pružaju obična prirodna ulja – maslinovo, ricinusovo ili čičkovo ulje.

Sve što treba da uradite jeste da svakog dana po jedan minut utrljavate ulje u nokatnu ploču i kožicu oko noktiju. Ulje smanjuje suvoću i vraća noktima potrebnu elastičnost.

Nokti Foto: Shutterstock

Obavezan odmor od gel-laka

Često uklanjanje gel-laka, agresivni aceton i turpijanje stanju nokatnu ploču i ne daju joj priliku da se sama oporavi.

Koliko pauze je potrebno? Sasvim je dovoljno ostaviti nokte bez ikakvog pokrivanja 7 do 10 dana. Za to vreme, novi sloj keratina uspeva da ojača i vrati svoju prirodnu strukturu.

Rukavice tokom čišćenja i jednostavan trik sa puderom

Kućna hemija tokom čišćenja ispire lipide iz noktiju – a upravo ti lipidi deluju kao lepak koji drži keratinske ljuspice na okupu. Bez njih, nokti pucaju, listaju se i lome.

Gumene rukavice sa pamučnom postavom rešavaju ovaj problem jer štite ruke i sprečavaju znojenje kože.

Maslinovo ulje vam može oporaviti nokte Foto: Robert Przybysz / Panthermedia / Profimedia

Vosak i parafin su samo dopuna, ne i lek

Salonske procedure poput zapečaćivanja voskom, parafina ili estetskih premaza mogu poboljšati spoljašnji izgled. Međutim, one ne leče uzrok lomljivosti već samo deluju na površini i daju noktu vreme da izraste bez dodatnih oštećenja. Koristite ih kao dodatak, a ne kao zamenu za redovnu negu.

Kada je vreme za posetu lekaru?

Ukoliko vaši nokti dugo ostaju lomljivi, menjaju boju ili oblik, ili se na njima pojavljuju brazde i bolnost – vreme je da posetite dermatologa. Promene na nokatnoj ploči ponekad mogu biti signal zdravstvenih problema u organizmu.

Korisna preporuka: Pre nego što odete na pregled kod lekara, fotografišite nokte na dnevnom svetlu iz tri različita ugla. To će stručnjaku pomoći da jasnije vidi dinamiku promena.

(Kurir.rs/Žena)

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