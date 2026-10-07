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Tek što ste jednu izbacili sa zavese, druga se već pojavila na prozoru. Početkom jesenismrdibube kao da odjednom osvanu svuda, na fasadi, roletnama, terasi, pa onda pronađu najmanju pukotinu i završe u kući.

To nije slučajno. Braon mramorasta smrdibuba, koja je prisutna i u Srbiji, tokom hladnijih dana traži suvo i zaklonjeno mesto na kojem će prezimiti. Kuće i stanovi zato joj postaju idealno sklonište.

Dobra vest je da se u kući uglavnom ne razmnožava niti pravi gnezda. Loša je što, kada jednom pronađe prolaz, istim putem može ući veliki broj jedinki.

Najvažnije mesto nije zid, već prozor

Ako želite da ih bude manje, prvo pogledajte okvire prozora, vrata, kutije za roletne, ventilacione otvore i mesta kroz koja prolaze cevi.

Upravo kroz takve sitne pukotine najčešće ulaze unutra.

Penn State i Univerzitet Merilend navode da je zatvaranje tih otvora najefikasniji način zaštite. Silikon ili odgovarajući zaptivač oko prozora i vrata, cele mrežice na komarnicima i trake za zaptivanje mogu uraditi više nego prskanje cele kuće.

Zato, pre nego što krenete da jurite svaku smrdibubu pojedinačno, prođite rukom oko prozora. Ako osećate da duva, verovatno postoji prolaz dovoljno velik i za njih.

Smrdibube Foto: Jennifer Tepp / Alamy / Profimedia

A šta je sa sprejem?

Na internetu se često preporučuju domaće mešavine od sirćeta, deterdženta, eteričnih ulja i drugih sastojaka. Problem je što za mnoge od tih recepata nema dobrih dokaza da će napraviti zaštitnu barijeru i sprečiti odrasle smrdibube da ponovo dođu.

Ako želite da koristite sprej, bolji izbor je gotov preparat koji je na deklaraciji namenjen upravo za smrdibube i spoljašnje površine oko ulaznih mesta, poput okvira prozora i pragova. Koristite ga isključivo prema uputstvu proizvođača.

Ipak, čak i takvi preparati imaju ograničeno dejstvo. Stručni izvori upozoravaju da se efekat spoljašnjih insekticida vremenom smanjuje i da oni ne mogu da zamene zatvaranje pukotina.

Prskanje insekticidima po unutrašnjosti kuće uglavnom se ne preporučuje samo zbog smrdibuba, jer neće sprečiti nove jedinke da uđu.

Ako je već ušla, nemojte je gnječiti

Ko je makar jednom zgazio smrdibubu zna zašto je ovo važno.

Kada se oseti ugroženo ili je zgnječite, ispušta karakterističan neprijatan miris. Zato je mnogo bolje pokupiti je papirom ili ubaciti u posudu.

Još jedan način jeste posuda sa vodom i malom količinom tečnog sapuna ili deterdženta. Smrdibube koje upadnu u takvu vodu teško izlaze iz nje. Univerzitet Merilend upravo taj način preporučuje za jedinke koje su već ušle u kuću.

Možete ih usisati, ali budite spremni da se neprijatan miris zadrži u usisivaču ako ih ima mnogo.

Posebno proverite sunčanu stranu kuće

Foto: Profimedia



Tokom toplijih jesenjih dana smrdibube se često okupljaju na osunčanim fasadama, naročito predveče.

Ako primetite da ih je jedan zid kuće ili jedan prozor pun, pregledajte upravo taj deo. Tu se verovatno nalazi mesto kroz koje pokušavaju da uđu.

Najbolji trenutak za ovu proveru je upravo sada, pre nego što se zavuku u pukotine, roletne, tavane i prostor između zidova.

Jer kod smrdibuba postoji jedno pravilo koje zaista funkcioniše: mnogo ih je lakše zadržati napolju nego isterivati kada se već usele.

(Kurir.rs/najžena)

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