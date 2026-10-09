Pupin je poslednje pare dao za ovu neodoljivu poslasticu, a tradicionalno se sprema u Srbiji
- Pupinova pita vezuje se za Mihajla Pupina i njegovu uspomenu na prvu pitu kupljenu u Americi, u kojoj je, kako je zapisao, bilo više koštica nego šljiva.
- Današnja verzija je vojvođanska poslastica od prhkog testa, šljiva, višanja i badema, a pravi se povodom Pupinovog rođendana 9. oktobra i u sezoni domaćih kolača.
Mihajlo Pupin ostavio je dubok trag u svetu nauke, ali se uz njegovo ime danas vezuje i jedna mirisna vojvođanska poslastica. Pupinova pita, od prhkog testa, šljiva, višanja i badema, pravi se povodom rođendana slavnog naučnika, koji se obeležava 9. oktobra, ali i kad god zamiriše sezona domaćih kolača.
Priča koja je povezala Pupina i pitu počinje njegovim dolaskom u Ameriku. U autobiografiji „Sa pašnjaka do naučenjaka“ zapisao je da je poslednjih pet centi koje je imao potrošio na parče pite od šljiva. Očekivanje mu, međutim, nije bilo ispunjeno - u svom sećanju našalio se da je u piti bilo više koštica nego šljiva.
Današnja Pupinova pita nije ta pita iz Njujorka, već poslastica koja je kasnije dobila ime po naučniku i njegovoj neobičnoj uspomeni. U ovoj verziji, šljive se spajaju s višnjama i bademima, a voćni fil prekriva meko, prhko testo. Pita se danas vezuje za Idvor i vojvođansku kuhinju.
Sastojci za osam osoba
- 550 g brašna
- 125 g margarina
- 250 g šećera
- 1 celo jaje i 1 žumance
- 2 dl mleka
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 kašičica sode bikarbone
Za fil:
- 700 g šljiva
- 200 g višanja
- 250 g šećera
- 100 g badema
- pola kašičice vanilin šećera
Za posipanje:
- šećer u prahu
Priprema
- Šljive operite, prepolovite i uklonite koštice. Očistite i višnje, a bademe krupnije iseckajte ili sameljite.
- U većoj posudi pomešajte brašno i margarin, pa ih prstima utrljavajte dok ne dobijete rastresitu, prhku smesu. Dodajte šećer, prašak za pecivo i sodu bikarbonu. Zatim umešajte jaje, žumance i mleko i zamesite testo koje se odvaja od zidova posude. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna.
- Testo podelite na dva dela. Prvi razvucite oklagijom i njime obložite dno podmazane tepsije ili pleha prekrivenog papirom za pečenje. Preko kore rasporedite šljive i višnje, pospite ih šećerom i vanilin šećerom, pa dodajte bademe. Razvucite drugi deo testa i njime prekrijte fil. Spojite ivice i gornju koru na nekoliko mesta izbodite viljuškom.
- Pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni, dok pita ne porumeni. Kada se prohladi, pospite je šećerom u prahu i isecite na kocke.
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