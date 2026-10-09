Slušaj vest

Mihajlo Pupin ostavio je dubok trag u svetu nauke, ali se uz njegovo ime danas vezuje i jedna mirisna vojvođanska poslastica. Pupinova pita, od prhkog testa, šljiva, višanja i badema, pravi se povodom rođendana slavnog naučnika, koji se obeležava 9. oktobra, ali i kad god zamiriše sezona domaćih kolača.

Mihajlo Pupin
Mihajlo Pupin Foto: Len Collection / Alamy / Profimedia

Priča koja je povezala Pupina i pitu počinje njegovim dolaskom u Ameriku. U autobiografiji „Sa pašnjaka do naučenjaka“ zapisao je da je poslednjih pet centi koje je imao potrošio na parče pite od šljiva. Očekivanje mu, međutim, nije bilo ispunjeno - u svom sećanju našalio se da je u piti bilo više koštica nego šljiva.

Današnja Pupinova pita nije ta pita iz Njujorka, već poslastica koja je kasnije dobila ime po naučniku i njegovoj neobičnoj uspomeni. U ovoj verziji, šljive se spajaju s višnjama i bademima, a voćni fil prekriva meko, prhko testo. Pita se danas vezuje za Idvor i vojvođansku kuhinju.

Sastojci za osam osoba

Za testo:

profimedia0095003159.jpg
Foto: Profimedia

  • 550 g brašna
  • 125 g margarina
  • 250 g šećera
  • 1 celo jaje i 1 žumance
  • 2 dl mleka
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 1 kašičica sode bikarbone

Za fil:

loznica--bez-organizovanog-otkupa.jpg
Foto: T. Ilić

  • 700 g šljiva
  • 200 g višanja
  • 250 g šećera
  • 100 g badema
  • pola kašičice vanilin šećera

Za posipanje:

  • šećer u prahu

Priprema

Starinski kolač sa svežim šljivama posut šećerom u prahu
Foto: Weyo / Alamy / Profimedia

  1. Šljive operite, prepolovite i uklonite koštice. Očistite i višnje, a bademe krupnije iseckajte ili sameljite.
  2. U većoj posudi pomešajte brašno i margarin, pa ih prstima utrljavajte dok ne dobijete rastresitu, prhku smesu. Dodajte šećer, prašak za pecivo i sodu bikarbonu. Zatim umešajte jaje, žumance i mleko i zamesite testo koje se odvaja od zidova posude. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna.
  3. Testo podelite na dva dela. Prvi razvucite oklagijom i njime obložite dno podmazane tepsije ili pleha prekrivenog papirom za pečenje. Preko kore rasporedite šljive i višnje, pospite ih šećerom i vanilin šećerom, pa dodajte bademe. Razvucite drugi deo testa i njime prekrijte fil. Spojite ivice i gornju koru na nekoliko mesta izbodite viljuškom.
  4. Pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni, dok pita ne porumeni. Kada se prohladi, pospite je šećerom u prahu i isecite na kocke.
Ne propustiteŽenaKako znati da je džem od šljiva skuvan? Iskusne domaćice koriste provereni trik
džem od šljiva, slatko od šljiva
ŽenaOvako Italijani prave bolonjeze: Za ovaj trik u Srbiji niko ne zna, fora je u redosledu sastojaka, mi radimo pogrešno
Bolonjeze
ŽenaRecept za čokoladni kolač gotov za 8 minuta: Slatkiš koji se pravi bez kuvanja filova i stajanja kraj šporeta
stockphotochocolateandpumpkinbrownieslicesselectivefocus223504393.jpg
ŽenaProfesionalni kuvar otkriva recept za savršen pire krompir: Svaki put će biti kremast i vazdušast
337379_mrcvarenje-pire-krompira-stockphotowomanpreparingtastymashedpotatoesonlightbackgroundcloseup2069068031_ls.jpg
ŽenaOvu grešku mnogi prave kada kuvaju pasulj: Zbog nje posle ručka mogu da krenu nadutost i gasovi
kuvanje pasulja u šerpi
ŽenaMislili ste da je kajmak samo za slaniš? Zaboravljeni starinski recept za baklavu od koje doslovno polazi voda na usta!
baklava.jpg

 Video: Recept za sladoled kolač

00:38
Recept za sladoled kolač Izvor: Instagram/dedamiletovakuhinja