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Mihajlo Pupin ostavio je dubok trag u svetu nauke, ali se uz njegovo ime danas vezuje i jedna mirisna vojvođanska poslastica. Pupinova pita, od prhkog testa, šljiva, višanja i badema, pravi se povodom rođendana slavnog naučnika, koji se obeležava 9. oktobra, ali i kad god zamiriše sezona domaćih kolača.

Mihajlo Pupin Foto: Len Collection / Alamy / Profimedia

Priča koja je povezala Pupina i pitu počinje njegovim dolaskom u Ameriku. U autobiografiji „Sa pašnjaka do naučenjaka“ zapisao je da je poslednjih pet centi koje je imao potrošio na parče pite od šljiva. Očekivanje mu, međutim, nije bilo ispunjeno - u svom sećanju našalio se da je u piti bilo više koštica nego šljiva.

Današnja Pupinova pita nije ta pita iz Njujorka, već poslastica koja je kasnije dobila ime po naučniku i njegovoj neobičnoj uspomeni. U ovoj verziji, šljive se spajaju s višnjama i bademima, a voćni fil prekriva meko, prhko testo. Pita se danas vezuje za Idvor i vojvođansku kuhinju.

Sastojci za osam osoba

Foto: Profimedia

550 g brašna

125 g margarina

250 g šećera

1 celo jaje i 1 žumance

2 dl mleka

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica sode bikarbone

Za fil:

Foto: T. Ilić

700 g šljiva

200 g višanja

250 g šećera

100 g badema

pola kašičice vanilin šećera

Za posipanje:

šećer u prahu Priprema

Foto: Weyo / Alamy / Profimedia

Šljive operite, prepolovite i uklonite koštice. Očistite i višnje, a bademe krupnije iseckajte ili sameljite. U većoj posudi pomešajte brašno i margarin, pa ih prstima utrljavajte dok ne dobijete rastresitu, prhku smesu. Dodajte šećer, prašak za pecivo i sodu bikarbonu. Zatim umešajte jaje, žumance i mleko i zamesite testo koje se odvaja od zidova posude. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna. Testo podelite na dva dela. Prvi razvucite oklagijom i njime obložite dno podmazane tepsije ili pleha prekrivenog papirom za pečenje. Preko kore rasporedite šljive i višnje, pospite ih šećerom i vanilin šećerom, pa dodajte bademe. Razvucite drugi deo testa i njime prekrijte fil. Spojite ivice i gornju koru na nekoliko mesta izbodite viljuškom. Pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni, dok pita ne porumeni. Kada se prohladi, pospite je šećerom u prahu i isecite na kocke.

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