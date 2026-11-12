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Nekada su najjednostavniji doručci bili i oni kojih se najradije sećamo. Popara je jedno od jela koje mnoge vraća u detinjstvo, posebno na jutra kada je iz kuhinje mirisalo na topli hleb, mleko i puter.

Ovaj starinski obrok ne traži skupe sastojke, a može da bude gotov za svega 15 minuta. Tajna popare kakva se priprema za najmlađe jeste u tome da bude blaga, mekana i kremasta, ali da se hleb ne raskuva potpuno.

Ako vam je ostalo starijeg belog hleba, nemojte ga bacati. Od njega možete napraviti doručak koji je jednostavan, zasitan i spreman za kratko vreme.

Sastojci:

400 g starijeg belog hleba

500 ml vode

250 ml mleka

30 g putera

150 g mladog ili sitnog sira

malo soli

Popara Foto: Pritnscreen

Priprema:

Najbolje je koristiti hleb koji je odstajao dan ili dva. Takav hleb će dobro upiti tečnost, a neće se odmah pretvoriti u kašu.

Isecite ga ili iskidajte na manje komade i ostavite sa strane dok pripremate tečnost.

Upravo od izbora hleba zavisi i konačna tekstura popare. Cilj je da komadi omekšaju i upiju tečnost, ali da ipak zadrže određenu strukturu.

U šerpu sipajte vodu i mleko, dodajte puter i stavite na umerenu temperaturu.

Kada tečnost počne da ključa, smanjite temperaturu. Ne treba da vri jako, jer će popara biti najlepša kada hleb polako upija toplu tečnost.

Dodajte pripremljene komade hleba i lagano promešajte. Kuvajte nekoliko minuta, dok hleb ne omekša i upije većinu tečnosti.

Popara treba da bude mekana i sočna, ali ne potpuno tečna. Ako vam deluje suvo, možete dodati još malo toplog mleka.

Kada hleb omekša, sklonite šerpu sa ringle i dodajte izmrvljeni mladi sir.

Lagano promešajte kako bi se sir ravnomerno rasporedio i delimično otopio. Probajte pre nego što dodate so, jer količina zavisi od toga koliko je sir slan.

Za posebno nežnu teksturu, deo mleka možete ostaviti za kraj i dodati ga neposredno pre serviranja.

Poparu je najbolje poslužiti odmah, dok je topla i kremasta. Ako je pripremate za decu, ostavite je nekoliko minuta da se prohladi.

Popara Foto: Pritnscreen

Tajna ukusa kao iz vrtića je u blagoj pripremi

Kod ovog recepta nema potrebe za jakim začinima niti komplikovanim dodacima. Upravo jednostavnost daje popari ukus koji mnogi pamte iz detinjstva.

Za odrasle se u tanjir može dodati malo više sira ili kašičica kajmaka, dok je za dečju verziju bolje zadržati blag ukus.

Najvažnije je da poparu ne kuvate na jakoj temperaturi. Hleb treba postepeno da upija toplu tečnost kako bi ostao mekan i kremast.

Od nekoliko osnovnih sastojaka tako nastaje doručak koji je gotov za samo 15 minuta, a pritom je odličan način da iskoristite stari hleb.

Nekada zaista nije potrebno mnogo da bi se na stolu našao obrok koji miriše na detinjstvo. Dovoljni su hleb od prethodnog dana, malo mleka, puter i sir.

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