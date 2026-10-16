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Čim stignu hladniji dani, većina ljudi po navici uključuje radijatore ili TA peći, zanemarujući klima-uređajjer ga doživljavaju isključivo kao rešenje za letnje vrućine. Međutim, moderni inverteri predstavljaju izuzetno praktičan izbor za zagrevanje doma, naročito kada želite ugodnu temperaturu u prostoriji u kojoj provodite najviše vremena, bez potrebe da grejete ceo stan.

Greška na daljinskom za klimu utiče na grejanje Foto: ArtStock / Alamy / Profimedia

Za razliku od standardnih električnih grejalica koje direktno pretvaraju struju u toplotnu energiju, inverter klima deluje po principu toplotne pumpe. Ona preuzima toplotu iz spoljašnjeg vazduha i unosi je u dom, omogućavajući znatno manju potrošnju električne energije za istu količinu dobijene toplote.

Ono što će se zaista videti na računu za struju zavisi od više faktora: od samog modela uređaja i spoljne temperature, pa do kvaliteta izolacije i načina na koji koristite klimu. Uz nekoliko pametnih podešavanja možete osigurati veću udobnost i izbeći nepotrebne troškove.

Zašto podešavanje na maksimalnu temperaturu ne ubrzava grejanje

Kada uđete u hladnu sobu, prva reakcija je često naglo podizanje temperature na daljinskom upravljaču. Ipak, ako klimu podesite na 26 umesto na 21 stepen, soba se neće ugrejati ništa brže. Broj na ekranu označava samo željeni cilj koji klima treba da dostigne, a ne snagu kojom će u tom trenutku izduvavati topao vazduh.

Greška na daljinskom za klimu utiče na grejanje Foto: Shutterstock

Najbolje je da startujete sa temperaturom između 20 i 22 stepena, pa nakon nekog vremena procenite da li vam je dovoljno toplo. Ako vam je i dalje hladno, razlog često leži u lošijoj izolaciji, promaji ili hladnim zidovima, a ne u tome što je podešavanje na daljinskom prenisko.

Takođe, imajte na umu mesto na kom sedite. Vazduh neposredno pored unutrašnje jedinice znatno je topliji nego u udaljenim uglovima sobe, pa je običan sobni termometar odličan saveznik za realan prikaz temperature.

Usmeravanje toplote na prostorije koje zaista koristite

Ukoliko večeri uglavnom provodite u dnevnom boravku, nema potrebe za zagrevanjem celog stana na istom nivou. U takvim situacijama klima pruža odličnu mogućnost da toplotu usmerite primarno tamo gde boravite. Ipak, treba imati na umu da jedna unutrašnja jedinica ne može jednako da ugreje sve prostorije, posebno ukoliko su vrata zatvorena ili je raspored prostorija specifičan. Iako deo toplog vazduha prolazi kroz otvorena vrata, to ne garantuje da će i ostale sobe biti dovoljno ugrejane.

Greška na daljinskom za klimu utiče na grejanje Foto: Shutterstock

Ako svakodnevno boravite u više prostorija, važno je uskladiti rad klime sa ostalim grejnim telima. Najisplativija opcija uvek zavisi od kvadrature, izolacije i vremena koje provodite u svakom delu doma.

Da li je ekonomičnije držati klimu uključenu bez prestanka

Savremene inverter klime automatski smanjuju snagu rada čim se približe zadatoj temperaturi. Zbog toga je, za sve koji provode veći deo dana kod kuće, održavanje stabilne temperature znatno prijatnije i efikasnije nego puštanje da se prostor potpuno ohladi pa ponovo zagreva.

Ipak, ne postoji univerzalno pravilo da klima uvek mora raditi bez prekida. Ako izlazite na nekoliko sati, temperaturu možete smanjiti za par stepeni, pa je po povratku ponovo podići. Stvarna ušteda zavisi od toga kolika je spoljna temperatura, kakva je izolacija i koliko je sam uređaj efikasan.

Ukoliko odsustvujete duže, nema potrebe da održavate visoku temperaturu u stanu. S druge strane, potpuno gašenje grejanja tokom izuzetno hladnih dana može biti neposlušno jer postoji rizik od smrzavanja cevi i instalacija. Rad uređaja zato uvek treba prilagoditi uslovima u vašem domu.

Princip rada invertera i prednosti u odnosu na grejalicu

Standardna električna grejalica stvara toplotu direktnim utroškom struje, dok klima-uređaj troši električnu energiju samo za prenos već postojeće toplote iz spoljašnjeg vazduha u unutrašnjost. Upravo zbog toga klima može isporučiti višestruko više toplotne energije u odnosu na količinu potrošene struje.

Greška na daljinskom za klimu utiče na grejanje Foto: Lorena SopêNa / Zuma Press / Profimedia

Efikasnost radnog procesa meri se koeficijentom učinka (COP). Što je ovaj broj viši, to uređaj daje više toplote za istu količinu utrošene električne energije. U svakodnevnoj praksi, međutim, krajnji rezultat zavisi od samog modela i vremenskih prilika.

Kada spoljna temperatura drastično padne, uređaj mora da radi pod većim opterećenjem, što može smanjiti njegovu efikasnost. Zbog toga je pre zime važno proveriti do koje spoljne temperature je vaš model predviđen za rad na grejanju, umesto pretpostavke da svaka klima funkcioniše jednako na ekstremnom minusu.

Čišćenje filtera kao prvi korak ka boljem grejanju

Ako primetite da klima radi ali soba ostaje hladna, prvo proverite stanje filtera. Naslage prašine i prljavštine ometaju slobodan protok vazduha i direktno smanjuju učinak uređaja. Redovno pranje filtera u skladu sa uputstvom proizvođača jednostavan je potez koji osigurava pravilan rad.

Osim unutrašnje, prekontrolišite i spoljnu jedinicu. Oko nje mora postojati slobodan prostor za protok vazduha, pa redovno uklanjajte nakupljeno lišće ili druge prepreke. Za detaljnije čišćenje i provere najbolje je kontaktirati ovlašćeni servis. Ako klima i nakon čišćenja nedovoljno greje, nemojte nasumično podizati temperaturu na daljinskom. Uzrok može biti nedovoljna snaga uređaja za tu kvadraturu, loša izolacija ili kvar na samom sistemu.

Saveti za ugodniji boravak i manju potrošnju

Greška na daljinskom za klimu utiče na grejanje Foto: Promo

Osim pravilnog podešavanja klime, od ključne je važnosti sprečiti gubitke toplote. Proverite da li prozori dobro dihtuju, sprečite promaju ispod vrata i sklonite zavese ili nameštaj koji blokiraju strujanje toplog vazduha iz unutrašnje jedinice. Nikada nemojte prekrivati klimu i izbegavajte usmeravanje krilaca tako da topao vazduh duva direktno u vas. Podešavanjem usmerivača omogućite da se toplota ravnomerno raspoređuje po čitavoj prostoriji.

Klima-uređaj može biti izuzetno štedljiv i efikasan izvor toplote, naročito tokom blažih zimskih dana i za prostorije u kojima najviše boravite. Ipak, stvarna ušteda ne zavisi od jednog pritiska na dugme, već od kombinacije pametnog korišćenja, redovnog održavanja i dobre izolacije doma.

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