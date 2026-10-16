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Zamislili ste mekan biskvit u kojem se u svakom parčetu vide višnje, borovnice ili komadići breskve, a kada izvadite kolač iz rerne, sve voće se skupilo na dnu. To se često dešava kada je smesa retka, a voće teško ili puno soka, ali postoji mali korak koji vredi probati pre nego što ga dodate u testo.

Voće najpre stavite u činiju, pospite ga sa malo brašna i nežno promešajte, tek toliko da se komadići oblože tankim slojem. Zatim ga pažljivo umešajte u pripremljenu smesu za biskvit.

Starinski kolač sa svežim šljivama posut šećerom u prahu
Kolač sa šljivama Foto: Weyo / Alamy / Profimedia

Nema potrebe da dodajete mnogo brašna, jer predebeo sloj može da utiče na teksturu gotovog kolača.

Kod višanja je važan još jedan korak

Ako koristite višnje ili drugo sočno voće, prvo ga dobro ocedite. Višak tečnosti može da razredi smesu, pa će voće tokom pečenja lakše potonuti. Tek kada ga ocedite, blago ga pospite brašnom i umešajte u testo.

Ipak, brašno samo po sebi ne može da garantuje da će voće ostati ravnomerno raspoređeno. Važna je i gustina biskvita: u gušćoj smesi komadići će se lakše zadržati, dok će u vrlo retkoj čak i voće posuto brašnom verovatno završiti pri dnu kalupa. Zato, ako vam se to stalno dešava, obratite pažnju i na recept koji koristite, a ne samo na voće koje dodajete.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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 VIDEO: Kolač od 3 sastojka

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Kolač od 3 sastojka bez brašna Izvor: Instagram/clarecreated